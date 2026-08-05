¿Quién es Juan Carlos Valencia, ‘El Pelón’, por quien EU ofrece 25 millones de dólares?

Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al presentar cinco expedientes penales contra integrantes de la organización y anunciar recompensas que, en conjunto, superan los 100 millones de dólares. Entre todos los objetivos, uno concentra la mayor atención de las autoridades estadounidenses: Juan Carlos Valencia González, conocido como “El Pelón”.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo identifica como el actual líder del CJNG y lo colocó como su objetivo prioritario. Por información que conduzca a su captura o condena, el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 25 millones de dólares, la más alta de las anunciadas dentro de esta nueva estrategia.

La ofensiva contempla investigaciones por delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero, homicidios y una presunta estafa inmobiliaria que habría afectado a más de seis mil personas con pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares.

🚨#ÚLTIMAHORA | 🇺🇸 Autoridades de Justicia de Estados Unidos ofrecieron más de 100 millones de dólares en recompensa por información que lleve a la captura de líderes del CJNG.https://t.co/xkcrMpa3sH pic.twitter.com/3VopdtHFjx — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 5, 2026

¿Quién es Juan Carlos Valencia, alias ‘El Pelón’?

Juan Carlos Valencia González nació el 12 de septiembre de 1984 en Santa Ana, California, y cuenta con doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, de acuerdo con la información difundida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Conocido también por el alias “El 03”, es señalado por las autoridades estadounidenses como el actual dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación desde 2026. Además, el gobierno de Estados Unidos lo considera la principal figura dentro de la estructura criminal tras los cambios ocurridos en el liderazgo de la organización.

Según información oficial, el narcotraficante habría sido uno de los fundadores y principales coordinadores del Grupo Élite, considerado uno de los brazos armados más importantes del CJNG desde su creación en 2019.

Ficha de búsqueda anterior de Juan Carlos Valencia ı Foto: Redes sociales

Las autoridades ubican la influencia de este grupo principalmente en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato, entidades donde mantiene disputas con otras organizaciones criminales.

Durante la presentación de la ofensiva, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que las agencias federales utilizarán todos los recursos disponibles para localizar a los acusados.

“El Gobierno de Estados Unidos empleará todas sus herramientas para llevar a estos procesados ante la justicia, sin importar dónde se encuentren”, declaró durante una conferencia conjunta con representantes de la DEA, el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Estado.

Let there be no mistake: We will eliminate the narco-terrorist organizations threatening our country and the American people. We are offering rewards totaling over $100 MILLION for info leading to the arrests and/or convictions of CJNG leaders and associates.… pic.twitter.com/l8Sa7J8dxO — US Dept of State INL (@StateINL) August 5, 2026

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LMCT