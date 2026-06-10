Adán Augusto evade responder sobre presunto retiro de visa y descarta pedir licencia al Senado

El senador Adán Augusto López Hernández, de Morena, evitó pronunciarse sobre las versiones que han circulado respecto a una presunta revocación de su visa estadounidense y rechazó responder preguntas relacionadas con el tema, al insistir en que no acostumbra hacer declaraciones a medios de comunicación.

Abordado por reporteros en el Senado de la República sobre si puede viajar a Estados Unidos, el legislador respondió de manera escueta: “Yo no doy declaraciones”.

Ante la insistencia de los representantes de los medios para conocer su postura sobre las versiones difundidas en los últimos días, reiteró: “Yo no doy declaraciones”.

Cuando se le preguntó a qué atribuía que continuara la polémica sobre el tema, López Hernández volvió a cerrar la puerta a cualquier posicionamiento. “Yo no doy declaraciones. No doy declaraciones ni en corto, ni de lejos, ni de cerca”, expresó.

Adán Augusto López Hernández, senador de Morena. ı Foto: Senado de la República

Adelanta asistencia al Congreso

El senador también fue cuestionado sobre la posibilidad de que solicite licencia para separarse de su cargo.

Sin embargo, nuevamente evitó una respuesta directa. No obstante, dejó entrever que continuará desempeñando sus funciones legislativas al señalar que estará presente en las próximas actividades del Congreso.

“Sí tengo que venir el lunes y el miércoles”, comentó al ser interrogado sobre si los reporteros lo seguirán viendo en las sesiones de la Comisión Permanente.

Adán Augusto se niega a hablar de temas políticos

Durante el intercambio con la prensa, López Hernández habló de un tema personal: una reciente cirugía de cataratas. Al ser cuestionado sobre por qué no se atendió en Estados Unidos, respondió que confió en los servicios médicos nacionales.

“Porque aquí el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene buenos cirujanos”, afirmó.

El legislador explicó que la intervención fue sencilla y que le colocaron un lente intraocular . Asimismo, señaló que conserva su calidad de derechohabiente por su actividad profesional.

El senador también habló sobre futbol y el Mundial. Aunque evitó hacer comentarios sobre asuntos políticos, sí accedió a hablar del torneo internacional e incluso bromeó sobre seguir algunos partidos.

“Yo la verdad soy una persona muy pobre. Ni siquiera tengo la intención de ver cuánto cuesta”, dijo al ser cuestionado sobre los boletos para los encuentros mundialistas.

Respecto a sus favoritos para ganar la Copa del Mundo, evitó dar un pronóstico definitivo y limitó sus comentarios al ámbito deportivo.

Al final, dejó clara su postura sobre los temas políticos: “No. Yo no doy declaraciones; hablo de futbol”.

El senador Adán Augusto Lopez quiso hablar de su cirugía ocular y de sus pronósticos para la Copa del Mundo, pero no sobre las movilizaciones de la CNTE ni de su visa de Estados Unidos... pic.twitter.com/6NntUvCsKJ — Angel Gallegos (@gallegoso) June 10, 2026

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cehr