Adán Augusto no va hacia el paredón: Mier

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, salió en defensa de su compañero de bancada Adán Augusto López Hernández, ante las versiones sobre un presunto retiro de su visa estadounidense y aseguró que, mientras no existan pruebas, no se permitirá un “paredón político” contra ningún legislador.

En conferencia de prensa, el también coordinador parlamentario de Morena sostuvo que las versiones difundidas sobre presuntas investigaciones o sanciones contra políticos mexicanos forman parte de una narrativa política y no judicial, al señalar que hasta ahora no se han presentado pruebas que acrediten las acusaciones.

“Hasta ahora ha formado parte de trascendidos que apuntan más a una narrativa política que a una narrativa judicial , toda vez que no se ha presentado ninguna prueba”, afirmó.

Los senadores Ignacio Mier y Adán Augusto López durante una Sesión Ordinaria en el Senado. ı Foto: Cuartoscuro

Sin pruebas, ‘simplemente serán especulaciones’

Mier Velazco consideró que los señalamientos difundidos en medios y espacios de opinión permanecen en el terreno de la especulación y pidió respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Mientras no existan pruebas, simplemente serán especulaciones”, expresó.

El senador morenista sostuvo que el Senado de la República tiene la obligación de proteger los derechos constitucionales de todos sus integrantes, independientemente de su filiación partidista, y rechazó que los órganos de gobierno de la Cámara alta se conviertan en instrumentos de persecución política.

“Si no hay pruebas, tampoco vamos a convertir acá en paredón político a ninguno de los integrantes del Estado. Ni uno” Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado



El senador Adán Augusto López Hernández, de Morena. ı Foto: Cuartoscuro

Al ser cuestionado específicamente sobre Adán Augusto López Hernández y otros legisladores mencionados en versiones periodísticas, Mier reiteró que la Junta de Coordinación Política no emprenderá acciones contra ningún senador mientras no existan elementos jurídicos que sustenten las acusaciones.

“Si no hay pruebas, desde la Presidencia de la Junta de Coordinación Política no vamos a señalar ni entablar un hostigamiento político con ninguno de los senadores”, subrayó.

Adán Augusto, ‘muy contento’ tras cirugía

Ignacio Mier reveló, además, que conversó recientemente con el exsecretario de Gobernación y aseguró que lo encontró en buen estado de salud tras haber sido sometido a una cirugía de un ojo, la semana pasada.

“Hace un momento platiqué con él, estaba muy contento de que va a ver mejor”, comentó.

Respecto a las versiones sobre un supuesto retiro de visa al senador tabasqueño, Mier Velazco aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial ni del propio legislador.

“No, no, eso sí lo puedo decir. No creo cometer ninguna infidencia..., estaba aquí hace un momento, platiqué con él.”, respondió.

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cehr