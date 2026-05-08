Gobierno pide informar del caso Adán Augusto

El senador Adán Augusto López, en el Consejo Nacional de Morena, el domingo.

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la que debe esclarecer si el senador de Morena Adán Augusto López está señalado como parte de una red de robo de hidrocarburo.

Durante la conferencia de prensa, la mandataria federal fue consultada sobre la presunta mención del tabasqueño como uno de los participantes de la red de huachicoleo en documentos relativos a la orden de aprehensión que se giró contra el contralmirante Fernando Farías, detenido en Argentina y señalado dentro de este caso de trasiego ilegal de combustible.

“Tiene que informar la Fiscalía. O sea, el Ministerio Público tiene una función; nosotros tenemos otra. Ellos tienen la función de investigar y, en todo caso, con las pruebas suficientes, abrir o pedir una orden de aprehensión de cateo a un juez, y que el juez revise esas pruebas para poder lanzar una orden de detención”, dijo.

Dijo desconocer, hasta ahora, si el senador López Hernández es mencionado como parte de tal red de huachicoleo.

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“No tengo conocimiento de si aparece el senador, no lo tengo, porque muchas de las investigaciones la Fiscalía no las comparte con nosotros. Y ¡qué bueno!, porque es una función de la Fiscalía. La Fiscalía es autónoma. Lo que trabajamos es una coordinación permanente. Entonces, la Fiscalía tiene que contestar a esta pregunta particular que estás haciendo y a otras preguntas relacionadas con las carpetas de investigación”, insistió.

Al ser consultado sobre estas acusaciones, durante su visita a Palacio Nacional, para una reunión de legisladores con la mandataria federal, el senador morenista evitó dar declaraciones y dio la espalda a la prensa para que no continuaran los señalamientos.