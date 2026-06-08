Senado sigue pagando en cheque la dieta de Enrique Inzunza pese a inasistencias

El Senado de la República continúa depositando la dieta del senador Enrique Inzunza Cázarez a través de cheque, a pesar de que el legislador sinaloense no se ha presentado desde el 29 de abril, cuando se instaló la Comisión Permanente, y de que Estados Unidos lo incluyó entre los diez funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa cuya extradición solicitó por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier Velazco, quien señaló que, pese a que el legislador tiene sus cuentas bancarias congeladas, la Cámara no puede suspender los pagos de manera unilateral en tanto no exista un requerimiento formal de carácter jurisdiccional.

“Nosotros no podemos actuar de manera unilateral si no hay un requerimiento de carácter oficial, formal, jurisdiccional, y no lo tenemos”, dijo Mier Velazco. “Se le está haciendo su pago, no como muchos senadores que optan no por la transferencia, sino por el cheque”.

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Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado. ı Foto: Cuartoscuro

Pago de dieta “es una obligación”

El legislador poblano explicó que el pago de la dieta a los senadores es una obligación legal que no puede ser interrumpida salvo que medie una resolución judicial.

“Por ley, es una obligación. Es responsabilidad de la Junta de Coordinación Política, en coordinación con la Mesa Directiva y el área administrativa de la cámara, que los apoyos económicos, las dietas de los senadores, no pueden ser violentados”, subrayó.

Al ser cuestionado sobre si el cheque podría enviarse al senador sin que éste tenga que presentarse a cobrarlo, Ignacio Mier confirmó que el documento puede remitirse de forma electrónica.

Enrique Inzunza, en el informe de la Unidad Regional Ganadera de Sinaloa, el 20 de abril. ı Foto: Especial

Enrique Inzunza, ausente desde instalación de la Permanente

Inzunza Cázarez acumula más de cinco semanas de ausencias consecutivas en la Comisión Permanente.

Mier Velazco dejó en claro que la situación cambiará cuando el Congreso retome su periodo ordinario, en el que la asistencia sí es obligatoria para todos los legisladores. “Ahí sí tiene que presentarse” , afirmó.

En cuanto a la dinámica al interior de la Comisión Permanente, el coordinador de Morena en el Senado indicó que su partido optó deliberadamente por no impulsar al senador sinaloense como uno de sus 18 integrantes titulares , en aras de preservar la dignidad del trabajo legislativo.

“Nosotros no convocamos, por decisión del pleno, a los 18 integrantes que se conocen como titulares y los otros como sustitutos (...) En gran concepto, por privilegiar la discusión y el debate legislativo, y no el show mediático, protagónico”, señaló.

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cehr