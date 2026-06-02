El Congreso evita aclarar dieta del senador Inzunza

LA PRESIDENTA de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillo, confirmó que las inasistencias del senador Enrique Inzunza cuentan con justificación, aunque se negó a precisar si el legislador sinaloense aún recibe su dieta pese al bloqueo de sus cuentas bancarias vinculado a una solicitud de extradición de Estados Unidos.

La senadora señaló que el tema del pago al morenista es competencia del área administrativa de la Cámara alta; además, la ratificación de su sucesor al frente de la comisión que presidía se prevé para la próxima semana.

Cuestionada sobre si la mesa directiva ha recibido documentos que avalen las ausencias del senador morenista, quien nuevamente no se presentó este lunes a la sesión, Castillo Juárez respondió escuetamente: “Es la información que tengo y es lo que les podría decir”.

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Con relación al pago de la dieta, la legisladora deslindó la responsabilidad del órgano legislativo que encabeza: “No sabría yo decirte con precisión. Es un asunto que le compete al Administrativo directamente”.

La senadora también precisó que la dinámica de la Comisión Permanente no contempla la figura de propietarios y suplentes. “En esta Comisión Permanente no es que haya propietarios y suplentes sino que todos participamos y en determinado momento participan unos o participan otros, siempre tiene que estar el número completo de legisladores, con diputados y senadores”, sostuvo.

En cuanto al proceso para sustituir a Inzunza al frente de la Primera Comisión de la Permanente, que encabezaría, Castillo Juárez informó que será el senador Alejandro Murat, designado para presidirla.

También aclaró que la ratificación del senador en el pleno, prevista para la próxima semana, se realizará después de que el nuevo titular comparezca ante la comisión. “Posterior a la comparecencia, se hará la ratificación”, indicó.

Sobre el perfil de Murat para asumir el cargo en el actual contexto político, le presidenta del Congreso refirió: “Yo creo que es un excelente perfil por su experiencia, por su amplio conocimiento y por su trayectoria”.