Tras comparecer, Enrique Inzunza asegura que va a atender todo requerimiento de FGR sin amparo del fuero

El senador Enrique Inzunza Cázarez dijo haber acudido este martes ante la Fiscalía General de la República (FGR) sin abogado y sin invocar el fuero legislativo que le confiere el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

Su discurso, sin embargo, contrasta con cuatro sesiones consecutivas de ausencia en la Comisión Permanente, instalada el pasado 29 de abril, sin que haya solicitado licencia al cargo de legislador de Morena.

“El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la FGR el día 23 del mes en transcurso”, declaró, y añadió que acudió “sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo” .

El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.



Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.



Ratifico que es mi disposición… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026

Al referirse a su presencia ante la FGR, el senador subrayó su renuncia explícita a la protección procesal que el artículo 90 del CNPP confiere a los legisladores en activo.

“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, subrayó.

Inzunza Cázarez enmarcó su comparecencia en términos institucionales. “Lo hago desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes, con la convicción de la integridad de las instituciones que hemos construido las y los mexicanos”, sostuvo.

La ausencia del senador de Morena en la Comisión Permanente, que suma cuatro sesiones sin justificar su falta, y sin solicitar licencia, pone en entredicho sus argumentos de apego institucional.

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JVR