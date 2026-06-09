Washington niega ingreso privilegiado a mandatarios

Alfonso Durazo y Américo Villarreal (3.o y 1.o de izq. a der.), en noviembre de 2024.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, mandatario de Tamaulipas, tengan un permiso migratorio especial para ingresar a ese país.

La aclaración surgió tras señalamientos que los ubicaban como beneficiarios del Permiso de Beneficio Público Significativo, un mecanismo excepcional previsto para casos específicos.

La respuesta del DHS surgió a partir de una consulta enviada por el diario La Opinión. De acuerdo con ese reporte, la dependencia contestó por correo electrónico y usó los nombres completos de ambos funcionarios. “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”, indicó la autoridad estadounidense.

TE RECOMENDAMOS: Fueron bloqueados por policías Normalistas llevaban 59 explosivos

10 políticos mexicanos son señalados de narconexos por EU

Con ese posicionamiento, Washington atajó una de las versiones que circularon tras la publicación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative, donde se afirmó que ambos gobernadores habían perdido sus visas y que, pese a ello, podían ingresar a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial vinculado a asuntos de seguridad o cooperación con autoridades.

Antes de esa aclaración, el reportaje firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum sostuvo que Durazo y Villarreal enfrentaban investigaciones en Estados Unidos.

De acuerdo con esa publicación, el mandatario sonorense aparecía relacionado con presuntos nexos con el crimen organizado, mientras que el tamaulipeco figuraba en una indagatoria sobre tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol.

Sobre el estatus de las visas, el DHS y el Departamento de Estado no ofrecieron una confirmación pública específica sobre los dos mandatarios. La información disponible sólo precisa que la revisión de estos documentos forma parte de un proceso continuo y que una autoridad consular puede revocarlos si recibe datos nuevos o desfavorables sobre la persona titular.

Durazo y Villarreal han rechazado los señalamientos publicados en Los Angeles Times. El gobernador de Tamaulipas incluso mostró públicamente su visa y afirmó que no ha recibido notificación de cancelación, revocación o restricción por parte de alguna autoridad de Estados Unidos.