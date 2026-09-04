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Mañanera de Sheinbaum: 4 de septiembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Zacatecas

Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este miércoles en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Tania Gómez

Este viernes 3 de septiembre de 2026, desde Zacatecas, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR

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