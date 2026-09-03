Mañanera de Sheinbaum: 3 de septiembre del 2026

Este jueves 3 de septiembre de 2026, desde Morelos Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR