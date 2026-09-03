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Mañanera de Sheinbaum: 3 de septiembre del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece diálogo con los diversos representantes de los medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, desde Morelos

Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa.
Claudia Sheinbaum este jueves en conferencia de prensa. Foto: Especial.
Por:
Elizabeth Hernández

Este jueves 3 de septiembre de 2026, desde Morelos Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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