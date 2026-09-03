SENER anuncia 100 plantas de energía para próximo año

LA SECRETARIA de Energía, ayer, en un foro del CCE

A dos años del Gobierno de la Presidenta Claudia Shein-

baum Pardo, los sectores eléctrico y de hidrocarburos han sido prioridad para la administración federal, lo que se demuestra con la construcción de 100 plantas de generación eléctrica para 2027, con lo que la Secretaría de Energía (Sener) asegurará el suministro eléctrico en el país.

Luz Elena González Escobar, titular de la Sener, adelantó durante el foro “Infraestructura Energética como Detonador de Crecimiento: Oportunidades del Plan México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que el próximo año el país iniciará la construcción de 100 plantas de generación por todo el territorio.

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El Dato: La deuda de Petróleos Mexicanos registró una disminución de 9.1% al ubicarse en 77.5 mil millones de dólares durante el primer semestre del año respecto al cierre de 2025.

“Eso ya es un hecho, porque los permisos están estipulados (…) Nuestro trabajo se va a abocar en vigilar la construcción de esas plantas que vayan de acuerdo con los planes y con los proyectos. Nosotros estamos dando todas las facilidades del Estado y el acompañamiento para que se puedan realizar las inversiones”, declaró.

La funcionaria mencionó a los empresarios que una vez que se concluyan las obras, las plantas tienen que entrar en operación entre 2029 y 2030. Sumado a que los proyectos de transmisión y distribución tienen que estar listos de manera simultánea.

“Tienen que estar listos los proyectos de transmisión y de distribución que garanticen que se puede distribuir de manera eficiente (la energía) por todo el país. Entonces, en eso también tenemos avances importantes”, declaró.

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Ante los planes, la exsecretaria de Finanzas de la Ciudad de México confirmó que el Gobierno está construyendo un sistema eléctrico con mayor capacidad, mayor confiabilidad, mayor cobertura que permita acompañar el desarrollo económico del país, pero que también tiene como motor avanzar de manera acelerada en la transición energética.

Particularmente en transición energética, González Escobar mencionó que los cimientos que están dejando en la actual administración serán difíciles de cambiar y si continúa ese camino en 2040 el 50 por ciento de producción de energía provendrá de fuentes renovables.

“Vamos a garantizar la energía que necesita tanto el país para las actividades económicas y lo vamos a hacer con justicia energética y protegiendo la soberanía nacional y dando un salto cuántico en términos de transición energética”, declaró.

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INVERSIÓN. José Medina Mora Icaza, presidente del CCE, dijo que existen las condiciones para que las empresas puedan colocar sus inversiones de largo plazo en México y ejemplo de ello es que en cuatro meses se lograron destrabar 19 proyectos de inversión en el país.

En entrevista al término de su participación, el líder empresarial explicó que del pasado 4 de mayo —cuando presentó las acciones para acelerar la inversión— y a la fecha se han destrabado inversiones por 3 mil 750 millones de dólares.

En este sentido, aseguró que es importante que haya inversión en energía porque si no la hay no entran flujos de dinero al país. Además de ello, el líder empresarial sostuvo que la certidumbre jurídica ha mejorado a un año de que entró en operación el nuevo Poder Judicial.

LA SECRETARIA de Energía, Luz Elena González, participa en el Foro organizado por el CCE, ayer, en la CDMX ı Foto: Especial

“Se ha mejorado la certidumbre jurídica, seguimos el observatorio judicial, que elaboran las universidades del país, y observamos cuáles jueces y magistrados dictan sentencia conforme a la ley, que es lo que genera certidumbre”, mencionó.

Además de lo judicial, Medina Mora declaró que los lineamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) —presentados en enero del 2026— también son reglas claras para los empresarios. Entre ellos destacan las auditorías únicas y que los tiempos de devolución de impuestos para empresas será no mayor a 30 días, aunque el plazo establecido en la ley es de 40 días hábiles.

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio, mencionó que la actual situación financiera de la empresa, así como los apoyos del Gobierno federal y la Secretaría de Hacienda, han contribuido a mejorar la liquidez de la cadena productiva y la posición financiera de la petrolera. Sin embargo, el sector privado también tiene un rol en el futuro de Pemex.

Al respecto, explicó que revisaron el plan estratégico de la compañía en donde se observó que era fundamental acelerar la participación de la IP.

Con ello, dijo que se han firmado 10 contratos mixtos para exploración y extracción; sin embargo, reconoció que se necesita acelerar la inversión y abarcar más de lo que marca la ley de Hidrocarburos y el propio marco legal de Pemex. Es decir, hace falta invertir más en exploración, aguas profundas, desarrollo de sísmica y reprocesamiento de información, nuevas tecnologías y mantenimiento del sistema nacional de refinación.

“El plan estratégico necesita acelerarse y lo va a hacer de la mano, si lo permiten, del sector privado bajo la ley de hidrocarburos, del marco de los contratos mixtos, y la propia ley de Pemex permite colaborar con la IP para que con diversos instrumentos financieros amplíe su capacidad”, señaló.