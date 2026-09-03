Promueven riqueza hidrocálida con la Feria de la Uva y Nascar

Debido a las condiciones de seguridad y paz social que hay en Aguascalientes, la entidad se posiciona como un escape idóneo para los visitantes de estados aledaños, por lo que la Secretaría de Turismo estatal impulsa la Feria de la Uva y el evento deportivo Nascar como una forma de promover lo hecho en la región y atraer a las nuevas generaciones.

La Feria de la Uva se realizará del 11 al 13 de septiembre y se espera la asistencia de 30 mil personas, un incremento de 20 por ciento respecto al año anterior; además, prevé una derrama económica de 24 millones de pesos o un gasto promedio de 800 pesos por persona.

“Aguascalientes por su seguridad y su paz social es un destino de escape de las joyas coloniales de nuestro país. Ya la gente cada vez está dejando de voltear a ver, siempre para vacaciones o puentes, el destino de sol y playa y quiere conocer el tema de experiencias de nuestro México tradicional”, indicó a La Razón Mauricio González, secretario de Turismo estatal.

El funcionario local sostuvo que actualmente la entidad se encuentra entre el cuarto y quinto lugar en la producción de uva, tanto para el consumo de mesa e industrial como para la vitivinicultura, y es por ello, que por segundo año consecutivo, la dependencia que encabeza impulsa la tradicional Feria de la Uva, “se hace con la finalidad bien clara de promover a nuestros productores de vino”.

El evento se realizará en una zona del recinto ferial y con el objetivo de promover los más de 18 viñedos, a los 70 productores y más de 250 etiquetas, la única bebida alcohólica que se permitirá consumir es el vino producido en Aguascalientes.

“La Feria de la Uva no se hace en particular en un viñedo, se hace en una zona del perímetro ferial, en un inmueble que se llama el Pabellón del Vino, que se acaba de hacer en esta administración”, añadió González López.

Asimismo, la Feria de la Uva será gratuita, pero las personas que reserven una habitación de hotel recibirán boletos VIP para tener un acceso rápido y ágil a los conciertos gratuitos: el grupo musical Río Roma se presentará el viernes 11 de septiembre y Benny Ibarra, al día siguiente; además habrá música tradicional de la entidad, flamenca y española.

Por otra parte, Aguascalientes destaca en el panorama automovilístico porque cuenta con un óvalo con el mejor diseño de Latinoamérica y que alberga dos carreras del circuito Nascar en un año. La primera fecha se celebró en junio y la segunda está programada para el 27 de septiembre. Las autoridades turísticas esperan un lleno total en el recinto, cuya capacidad alcanza los 50 mil espectadores que disfrutarán de una jornada con un ambiente 100 por ciento familiar, sello característico de los eventos en la entidad.

“Tenemos el óvalo Nascar con el mejor diseño de Latinoamérica, es el más rápido y eso hace que a los pilotos y a la empresa les guste hacer esas carreras porque es muy atractivo para los visitantes”, dijo.