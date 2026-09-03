México busca acuerdo sobre tarifas a autos, acero y aluminio

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, viajó a Washington con la finalidad de tener un acuerdo que elimine o reduzca los aranceles que Estados Unidos impuso al acero, aluminio y a los automóviles mexicanos, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Ahora está el secretario Ebrard que va y viene a Washington por el tema de la negociación comercial, está allá buscando acuerdos con relación a los aranceles que tenemos de autos y de acero, a ver si logramos llegar a un acuerdo. Quizá, esos han sido momentos que ponen a México, más que a la Presidenta, en momentos complejos. Pero hemos salido adelante”, indicó durante la Mañanera del Pueblo.

El Dato: Con el fin de lograr la reindustrialización de EU, Trump evalúa una ronda extra de aranceles a semiconductores importados, lo que podría aumentar más las tasas.

Previamente, el titular de la dependencia federal anunció su participación en la reunión de ministros de Innovación del G20, en Chapel Hill, Carolina del Norte, en donde se reunió con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, para abordar temas de desarrollo tecnológico así como la agenda comercial de ambos países.

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La reunión del secretario Ebrard en el marco de este evento se da en un momento en que el Gobierno mexicano quiere que la administración del presidente Donald Trump elimine o reduzca los aranceles de 50 por ciento que gravan al acero, aluminio y cobre y los de 25 por ciento a los automóviles, además de otros que puede imponer bajo la sección 301 por sobrecapacidad productiva. Y también en la antesala de la cuarta ronda bilateral en el marco de la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

50 Por ciento más patentes hay en el país

En reiteradas ocasiones, Ebrard Casaubón ha comentado que los aranceles al acero y aluminio son injustificados ya que México tiene un déficit con su socio comercial; además se ha opuesto a las tarifas que han afectado al sector automotriz, porque va en contra del libre comercio y de la integración de las cadenas de suministro.

Además de reunirse con el secretario de Comercio de EU en el marco de la reunión de ministros de Innovación del G20, Ebrard Casaubón participó en las reuniones plenarias y tuvo encuentros con ministros y altos funcionarios de algunas de las empresas más reconocidas de Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial.

“La reunión ministerial de este año colocó a la IA en el centro de la agenda económica multilateral, en un momento en que los países definen las reglas que regirán su desarrollo, su adopción industrial y su gobernanza”, agregó la SE.

Durante su participación, Ebrard Casaubón comparó el uso de la IA con la energía eléctrica y señaló que es necesario que el país desarrolle sus capacidades en IA, porque su implementación será tan disruptiva como en su momento lo fue la energía en la industria manufacturera.

Asimismo, sostuvo que México ya fortalece su capacidad productiva y la integración de proveedores nacionales en cadenas de valor nacionales en el marco del Plan México y recordó que gracias a los cambios que se han realizado en las políticas de Propiedad Intelectual, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) logró un incremento de 50 por ciento en el otorgamiento de patentes nuevas entre 2024 y 2025.