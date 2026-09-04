Suman 3 detenidos por ataque con explosivos en comandancia de Ojocaliente, Zacatecas: García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalla la detención en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que van tres personas detenidas por el ataque a la comandancia de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrido el domingo 30 de agosto.

Durante el informe de incidencia delictiva de Zacatecas, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los detenidos son Juan Pedro “N”, Hipólito “N” y Miguel “N”.

El funcionario señaló que Juan Pedro “N” fue detenido el 31 de agosto y es señalado como presunto responsable principal de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia.

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, en conferencia de prensa. ı Foto: Captura de video

Durante su captura fueron asegurados una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas y un teléfono, entre otros objetos.

Posteriormente fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”. Este último contaba además con una orden de aprehensión por homicidio.

Presuntos responsables habrían realizado vigilancia previa al ataque

De acuerdo con Harfuch, las investigaciones y el análisis de cámaras de videovigilancia permitieron identificar a personas presuntamente relacionadas con la agresión.

El secretario indicó que Hipólito “N” y Miguel “N” estarían vinculados con una célula delictiva con presencia en Aguascalientes y Zacatecas y que ambos habrían realizado labores de vigilancia antes del ataque.

Aspecto de la destrucción provocada por el ataque en Ojocaliente, el domingo. ı Foto: Cuartoscuro

Las autoridades continúan investigando la participación de otras personas en el traslado y colocación del vehículo utilizado en la agresión.

Harfuch subrayó que la investigación no ha concluido y que se busca detener a todos los involucrados, incluso a quienes pudieran encontrarse fuera de Zacatecas.

Se usaron 200 kg de material explosivo para el ataque; resultaron 11 lesionados

El ataque ocurrió alrededor de las 19:50 horas del 30 de agosto. El vehículo utilizado contaba con reporte de robo en Jalisco y habría sido cargado con aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo, según las primeras diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La explosión dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, así como en las instalaciones policiales y patrullas.

Harfuch señaló que una de las líneas de investigación ubica el ataque en la disputa entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico por el control de rutas, territorios y actividades ilícitas.

Autoridades mantienen investigaciones

El secretario aseguró que las instituciones federales y estatales continuarán intercambiando información para identificar a quienes participaron en la planeación, traslado y colocación del vehículo.

Como parte de las acciones contra el uso de explosivos, mencionó un cateo reciente en Jiménez de Teúl, donde fueron aseguradas 22 piezas de mecha, iniciadores eléctricos y alrededor de 30 kilogramos de material explosivo de uso industrial.

Harfuch sostuvo que las investigaciones continuarán para neutralizar la capacidad de los grupos criminales para emplear explosivos y avanzar en la detención de los responsables del ataque en Ojocaliente.

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