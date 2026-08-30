Atacan con explosivo comandancia de Ojocaliente, Zacatecas; suspenden clases y cancelan feria

Ataque con explosivos contra la comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, en Zacatecas, el 30 de agosto de 2026.

A un día de que comiencen las clases en todo el país, la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, fue atacada con un artefacto explosivo, dejando al menos siete personas lesionadas, de acuerdo con el reporte de las autoridades estatales.

El ataque provocó que el Ayuntamiento suspendiera las actividades escolares y administrativas en la cabecera municipal, además de cancelar el evento de coronación de la Reina de la Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026.

El secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que se registró una explosión en las inmediaciones de la comandancia y explicó que, de acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, un objeto “que podría tratarse de un artefacto explosivo” fue arrojado desde un vehículo que transitaba por la zona.

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“Hasta el momento se reportan seis civiles heridos quienes ya se encuentran recibiendo atención médica”, informó en su cuenta de Facebook.

Tras la agresión, el presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció la suspensión las clases en todos los niveles escolares y la coronación de la Reina de la Feria Regional de la Tuna y la Uva 2026.

“... nos encontramos trabajando de manera permanente, coordinada con los tres órdenes de gobierno para atender y resolver la situación. No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”, aseguró.

También suspenden servicios administrativo en Ojocaliente

El alcalde también informó la suspensión de la atención al público en las oficinas de la Presidencia Municipal y sus distintas dependencias. Únicamente permanecerán activas las áreas operativas y de emergencia.

“La integridad, seguridad y paz de todas y todos los habitantes de nuestro municipio es y seguirá siendo nuestra máxima prioridad . Agradecemos su comprensión y colaboración en estos difíciles momentos”, escribió una publicación en Facebook.

Videos difundidos en redes sociales muestran llamaradas saliendo del inmueble que habría sido atacado, mientras patrullas se desplazan hacia el sitio tras la explosión.

Hace unos minutos atacaron con explosivos la comandancia de la Policía municipal de #Ojocaliente #Zacatecas aún se desconoce el saldo del ataque pic.twitter.com/ZoTANUo2fk — AccesoZac (@AccesoZ) August 31, 2026

Posteriormente, Reyes Mugüerza precisó que entre los lesionados se encuentra una policía municipal; asimismo, detalló que el explosivo fue colocado en un automóvil y que, tras el estallido, provocó daños en la comandancia e inmuebles aledaños, así como en 11 vehículos particulares y 2 patrullas .

Hasta el cierre de esta edición, el gobernador David Monreal Ávila no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales.

Suman tres ataques con explosivos en menos de una semana

El hecho ocurre en un contexto de recientes ataques con explosivos contra corporaciones de seguridad en Zacatecas. Apenas el 27 de agosto, dos policías estatales resultaron heridos luego de la detonación de artefactos explosivos en el municipio de Tabasco.

Además, el pasado 29 de agosto, otro ataque con explosivos dejó una mujer y un policía heridos en los límites de Aguascalientes y Zacatecas.

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cehr