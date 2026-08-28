Atacan con explosivos a policías estatales

Una torreta de patrulla en la imagen ilustrativa │ Van 5 agresiones al personal judicial

Dos policías de Zacatecas resultaron heridos tras ser agredidos con explosivos la mañana de ayer en la carretera federal 54, a la altura de la comunidad San Luis Cusquite, en el municipio de Tabasco.

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de Gobierno del estado, explicó que las corporaciones de seguridad se dirigían a la cabecera municipal de Jalpa, cuando los artefactos detonaron.

“Es un operativo que se está llevando a cabo por parte de la Mesa de Construcción de Paz dirigido en el municipio de Jalpa y, en el trayecto, las unidades que iban a realizar el operativo fueron objeto de una agresión con explosivos, detonaron dos, afortunadamente sólo hay daños materiales, hay dos compañeros que tienen lesiones menores y que ya son atendidos”, dijo.

El funcionario no explicó qué tipo de artefactos explosivos fueron usados durante el hecho; sin embargo, adelantó que en los próximos días se darán conocer más detalles sobre el caso.

Por su parte, el gobernador de Zacatecas, David Monreal, dijo que, derivado de estos hechos, fue cerrada la carretera federal 54 y descartó que se tratara de un enfrentamiento directo.

“En la vía se detectó que había todavía algunos explosivos sin detonar y no queremos daños mayores ni queremos, sobre todo, que haya lastimados”, dijo.

También calificó estos ataques como una “reacción” de los grupos criminales a los operativos de inteligencia, a los aseguramientos y a la presencia de las fuerzas de seguridad que, con motivo de la pacificación, se están llevando a cabo en los cañones de Juchipila y Tlaltenango.

Mientras que el gobierno municipal de Tabasco, Zacatecas, recomendó a la ciudadanía evitar transitar por la citada vialidad y atender las indicaciones de las autoridades competentes.