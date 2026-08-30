Operativos en Nayarit dejan docenas de detenidos, armas y explosivos

Entre el 17 y el 29 de agosto

Elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con apoyo de la Armada y autoridades de seguridad estatales, detuvieron a 27 personas durante una serie de operativos realizados en Nayarit entre el 17 y el 29 de agosto.

Los operativos permitieron el aseguramiento de 31 artefactos explosivos, 17 armas de fuego, mil 573 cartuchos y 127 cargadores. En el mismo periodo, los elementos de seguridad localizaron un campamento y destruyeron 16 plantíos de mariguana.

Otro de los resultados fue la intervención de 12 inmuebles y el decomiso de 22 vehículos, entre ellos un tractocamión y seis motocicletas. También quedaron bajo resguardo 69 máquinas tragamonedas, equipo táctico y radios de comunicación.

Además fueron localizadas 97 dosis de una sustancia con características similares a la metanfetamina, 19 cigarrillos de una hierba semejante a la marihuana,17 dosis con características de heroína y 10 de cocaína.

En los operativos participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Nayarit. La Defensa no informó en qué municipios se realizaron las detenciones ni dio a conocer la identidad de las personas capturadas.

Durante la actual administración, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han detenido a 52 mil 255 personas y asegurado 26 mil 62 armas de fuego, 4 millones 657 mil 408 cartuchos y 117 mil 52 cargadores.

Como parte de ese balance nacional, estas corporaciones contabilizan además 48 mil 267 vehículos, 128 mil 318 kilogramos de marihuana y 132 mil 997 de metanfetamina. Las personas detenidas y los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar las investigaciones.

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cehr