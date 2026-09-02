Explosión en Zacatecas: detienen a implicado; “no podemos vivir así”

UNA VECINA, afuera de una construcción afectada por la explosión. El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, urgió al gobierno estatal a aportar recursos para reubicar la comandancia de la Policía municipal.

Las autoridades de Zacatecas anunciaron la detención de Juan Pedro “N”, de 29 años, originario de Aguascalientes e identificado como uno de los presuntos implicados en el ataque explosivo con un coche-bomba a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

La captura se dio como resultado de los trabajos de inteligencia y coordinación desplegados entre Ejército mexicano, Guardia Nacional, Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), División de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Un reporte oficial mencionó que, durante el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad, las corporaciones detectaron al conductor de un vehículo Nissan que, al advertir la presencia policial, intentó huir y arrojó artefactos ponchallantas. El conductor descendió de la unidad para escapar hacia una zona de cultivos, donde fue alcanzado y detenido.

El Tip: LA ENTIDAD es clave para las rutas del narcotráfico que llevan hacia el norte del país, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene una disputa territorial con el de Sinaloa.

“De acuerdo con los datos de inteligencia obtenidos durante las investigaciones, existen indicios que permiten establecer su posible participación en los hechos y avanzar en la identificación, ubicación y localización de otras personas que pudieran haber intervenido, por lo que continúan las labores de investigación y seguimiento para determinar las responsabilidades correspondientes”, señaló la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad de Zacatecas.

Durante la intervención de la autoridad, fueron asegurados un explosivo artesanal tipo niple (tubo metálico relleno de pólvora comprimida), una granada de fragmentación, 22 ponchallantas, cinco cargadores abastecidos y diversas dosis de sustancias con características de marihuana, metanfetamina y cocaína, además de un vehículo.

El secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dio a conocer que el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que dará a conocer posteriormente mayores detalles.

En un principio, el secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Medina Mayoral, había mencionado que la detención de un implicado en los hechos, sin mencionar nombres, ocurrió cuando las autoridades lograron detectar un domicilio en Piedra Gorda, donde se encontraban algunos delincuentes, entre ellos la persona detenida posteriormente.

8 millones de pesos se requieren para reubicar la comandancia

INCERTIDUMBRE. Dos días después del ataque con cargas explosivas, en la zona cero persistía la zozobra entre la población, que derivó en ausentismo durante la reanudación presencial de clases en las 100 escuelas del municipio.

A pesar del despliegue de elementos de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y policías estatales, el regreso ayer a los planteles, tras un día de actividades a distancia, se dio de manera precavida, con padres de familia que optaron por no enviar a sus hijos.

El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, informó que las cuadrillas de trabajo laboraban de manera intensiva en la limpieza, retiro de escombros y reparación de infraestructura, y que se mantenía contacto con los vecinos del sector para atender necesidades inmediatas y brindar el respaldo necesario.

Agregó que los trabajos no se detendrán “hasta garantizar el restablecimiento completo de la zona y la tranquilidad de las familias afectadas”.

“Por cuestiones de agenda de las autoridades estatales, tuvimos que retirarnos para sostener una mesa de trabajo, pero tengan la certeza y la tranquilidad de que Protección Civil visitará el total de las viviendas afectadas y le realizará una valoración de los daños”, indicó el munícipe.

Por segundo día, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes, informó que estuvo en el municipio de Ojocaliente y recorrió las calles y casas para evaluar de primera mano los daños de la zona afectada.

“Desde el domingo pasado estamos coordinando la atención y el apoyo necesario para las personas damnificadas. No están solos”, dijo el funcionario.

“No podemos continuar viviendo así, con miedo”

| Por Alan Gallegos |

LA MAESTRA Tere Medellín, una de las personas cuya vivienda resultó afectada por la explosión de un coche-bomba en la Comandancia de la Policía Municipal, la noche del domingo, en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, expuso que la población de la zona vive con miedo, ya que en mayo pasado la misma sede también fue blanco de un ataque explosivo.

“La calle está sola, se nota una tristeza, como si estuviéramos peor que en la pandemia… Todo está muy triste, no podemos continuar viviendo así”, declaró.

En entrevista en Radio Fórmula, declaró que las autoridades no han brindado el apoyo a algunos vecinos cuyas casas resultaron afectadas.

Dijo que, un día después de la explosión, acudió al lugar personal de Protección Civil a levantar un censo; sin embargo, los trabajadores no acudieron a todas las casas.

Además, externó que están en una situación de incertidumbre, ya que todavía no les dicen con qué monto exacto se les va a brindar el apoyo para poder reconstruir sus viviendas.

“Vinieron de Zacatecas los de Protección Civil y aquí en mi casa sí vinieron a levantar el censo, pero en otras casas no. El presidente municipal nos dijo que con lo que iban a destinar a la Feria de la Tuna y la Uva, que fue cancelada, nos iban a apoyar con algo, pero no nos dijeron con cuánto ni nada; pregunté a más vecinos, pero no les han levantado el censo”, mencionó la vecina damnificada.

En operativo, abaten al R5 en Michoacán

| Por Elizabeth Hernández |

Luis Enrique Barragán Chávez, líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido junto con otra persona durante una operación de fuerzas federales en Tocumbo, Michoacán.

Reconocido como El Güicho, El Wicho o R5, Barragán Chávez era buscado por la justicia de Estados Unidos que ofrecía una recompensa de tres millones de dólares.

Reportes extraoficiales identifican al segundo fallecido como un menor de edad llamado Jesús “N“, Chuchito Nini, señalado meses atrás como parte de su escolta y cercano al jefe criminal.

El dato: El R5 inició como parte de los grupos de autodefensas de Michoacán con su cuñado y su pareja, posteriormente estructuró su organización enfocada al tráfico de drogas.

El Gobierno federal confirmó este martes la muerte de Barragán Chávez, ocurrida la noche del 30 de agosto en la ranchería Rodeo del Pinal. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que elementos del Ejército y la Guardia Nacional (GN) llegaron al punto después de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, con apoyo de la Armada, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil de Michoacán.

Sobre el segundo abatido, las autoridades lo describieron como un civil armado y no difundieron su nombre ni edad. Sin embargo, publicaciones especializadas y mensajes en redes sociales de personas cercanas al menor lo identifican como Jesús “N“, a quien ubican como lugarteniente y operador cercano de El Wicho. Hasta ahora, ninguna dependencia federal ha confirmado oficialmente que se trate de la misma persona.

Reportes de seguridad atribuyen a Jesús funciones como escolta personal del Cártel de Los Reyes y tareas de reclutamiento de otros adolescentes. Su nombre también había aparecido en publicaciones que lo relacionaban con la disputa territorial, extorsiones contra productores agrícolas y acciones armadas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En redes sociales circulan múltiples fotografías presuntamente de Jesús “N“ en las que aparece con armas de fuego de alto poder, equipo táctico y mensajes de amenazas. Las imágenes circularon masivamente en febrero, cuando el nombre del menor se hizo popular por supuestos enfrentamientos contra el CJNG.

Versiones extraoficiales señalan que Chuchito Nini era hermano de Antonio “N“, conocido como Tercer Elemento, a quien distintos reportes ubican entre los lugartenientes de mayor confianza del Cártel de Los Reyes. A este último se le atribuyen fotografías difundidas en redes en las que aparece acompañado de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Según el reporte oficial, tras localizar al grupo en Rodeo del Pinal, los efectivos recibieron disparos: “Al repeler el ataque, dos agresores perdieron la vida”, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

A principios de agosto, el R5 había quedado al frente del Cártel de Los Reyes tras la captura de Alfonso Fernández Magallón, Poncho o La Quiringua, ocurrida el día 1 de ese mes. Autoridades mexicanas lo identificaban como coordinador de extorsiones en Michoacán y le atribuían vínculos con Juan José Farías, El Abuelo, líder del Cártel de Tepalcatepec.

El Departamento de Justicia de EU acusó a Barragán en 2025 de ser el segundo al mando del Cártel de Los Reyes y jefe del brazo armado R5s.

El embajador de EU en México, Ronald Johnson, celebró la caída del capo en su red X y atribuyó las acciones a la colaboración binacional: “el operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas. En colaboración con México, nuestros países seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas”.