“Si gana encuesta una mujer, que se respete y no cambie el género”

Con la seguridad anticipada de que obtuvo en la encuesta interna de Morena los puntos suficientes, Célida López, aspirante a ser coordinadora de la transformación y, posteriormente, candidata a gobernadora en Sonora, plantea a su partido la importancia de que se respete la voluntad del pueblo y que, si una mujer gana la encuesta, que se respete el resultado y no haya cambio de género.
“Es tiempo de mujeres, y acá lo que yo quisiera es que se respete eso, que si gana la encuesta una mujer, que se respete que sea mujer y que no se cambie de género”, externa.
Aun así, la exmilitante panista confiesa que, “pase lo que pase” con el resultado, se mantendrá en Morena y, en caso de no ser favorecida, esperará por otra oportunidad en 2030 para nuevamente enrolarse en el siguiente proceso en la búsqueda de la gubernatura de su estado.
Con franqueza, pero con no menos firmeza, anota por qué la coordinación debería recaer en una mujer con experiencia. “Lo que digo es que es momento de mujeres entronas, echadas para adelante”, opina la abogada.
Al conversar con La Razón, no duda en señalar las desventajas de sus contrincantes, dentro y fuera de su partido, al colocar la idea de que, aun cuando son seis los aspirantes morenistas, la selección interna está en empate técnico entre tres punteros: ella, un hombre de 72 años y una senadora que, señala, carece de experiencia en tareas de gobierno.
¿Cómo le ha ido con sus contrincantes, ha sido una etapa ríspida?
Nosotros tenemos aquí en Sonora una mesa de diálogo donde hemos sido ejemplo nacional. Es una mesa permanente donde nos hemos venido reuniendo cada 10 días, cada 15 días, para valorar cómo va el proceso. Sí hemos tenido detalles, pero hemos logrado mantener un diálogo que sí nos permite ser ejemplo nacional. De los seis aspirantes, somos tres los punteros, tres, y eso también es un escenario poco común en el país. Si bien es cierto yo soy la puntera y estoy arriba, ahí hay un empate técnico entre tres personas. En segundo lugar está Javier Lamarque, que es fundador de Morena, y en tercer lugar está la senadora Lorenia Valles.
¿Tiene usted confianza en este proceso, en la dirigencia nacional de su partido, en los mecanismos que está utilizando para designar coordinador?
Tengo mucha fe y mucha esperanza, confío mucho en Citlalli Hernández; me parece que es una mujer muy justa, muy derecha; tengo la confianza de que ella va a velar por que se respete la encuesta. Me parece que Ariadna Montiel tiene un compromiso genuino. Estar en manos de mujeres, yo como mujer me siento muy tranquila, porque es tiempo de mujeres, y acá lo que yo quisiera es que se respete eso, que si gana la encuesta una mujer, que se respete que sea mujer y que no se cambie de género.
¿Qué pasaría con Célida López en caso de no ser favorecida con la encuesta?
Yo soy una mujer que nació para esto. Esta gubernatura que viene sólo va a ser de tres años, porque se reformó la Constitución. En Sonora, por primera vez, esta siguiente gubernatura va a ser la minigubernatura, así le dicen acá. Entonces, tres años pasan rápido y yo he forjado una trayectoria muy fuerte, muy poderosa. Lo que yo voy a hacer es buscar una posición para ayudar al movimiento y mantenerme vigente para poder participar en 2030 de nuevo. Lo que sí decidí es no participar en ninguna boleta electoral. Tengo que cuidar muchísimo mi trayectoria y no estoy para estarme arriesgando. Yo lo que creo es que, si no me dan la coordinación, aunque haya ganado la encuesta —porque sí te aseguro que gané la encuesta: tengo los números de encuestadoras muy serias—, si no gano la encuesta públicamente y no me dan la coordinación, me esperaría.
MARCA DIFERENCIAS. Aun con la descripción de unidad que hace del proceso interno de su partido y de que descarta fisuras después de que éste concluya, toma distancia de sus cercanos competidores, y de los más lejanos señala que están “encampañados”.
¿Es posible un escenario en el que haya una ruptura?
No, no. Los tres punteros… Lorenia Valles es senadora; si ella no gana la coordinación, ya dijo que se regresa al Senado; es una extraordinaria ruta. Javier Lamarque, que es el único hombre con posibilidades de ganar, tiene 72 años; él pidió licencia como alcalde de Obregón; lo que ha dicho es que, de no ganar la coordinación, se regresa a concluir su administración como alcalde.
No va a haber ruptura de nadie, todos vamos a estar arriba en el barco. Yo no me voy a ningún lado. Tengo casi una década militando en Morena y aquí vamos a seguir, pase lo que pase. Creo que es importante que se respete la voluntad del pueblo. Insisto: si una mujer gana la encuesta, que se respete la encuesta para esa mujer. Y yo lo que digo es que es momento de mujeres entronas, echadas para adelante, de mujeres que realmente tengan experiencia para gobernar, porque solamente las personas con experiencia pueden hacer las cosas bien. Lo digo puntualmente porque la senadora nunca ha sido alcaldesa y no tiene experiencia para gobernar; es muy diferente la trayectoria legislativa a la trayectoria de gobierno. Yo creo que es momento de una mujer con experiencia.
Ha habido cuestionamientos sobre el hecho de que este tipo de actos, de registros como coordinador, representarían un acto anticipado de campaña, una campaña adelantada…
En Sonora todo mundo anda encampañado. Tú ves al alcalde de Hermosillo, que quiere ser el candidato a gobernador por el PRIAN, y todos los fines de semana tiene eventos fuera del municipio.
Lo que está haciendo Luis Donaldo Colosio, de repente estar viniendo a Sonora y luego estar entregando unos baños. Me parece que los que están cuestionando el proceso interno de Morena para definir coordinadores estatales, lo están haciendo por un interés, precisamente cuestionar al partido, pero no porque los demás partidos no lo estén haciendo.
SIN RIESGOS. De igual manera, Célida López reconoce que la elección constitucional de 2027 se puede terciar, a partir del reconocimiento que hace de la fuerza estructural que aún tiene el “PRIAN” en la región y del apellido que ostenta quien hasta ahora es la cara visible de Movimiento Ciudadano: Luis Donaldo Colosio Riojas, aunque no ve riesgo de que Morena sucumba en las urnas.
¿Qué opinión le merecen Antonio Astiazarán y Luis Donaldo Colosio Riojas?
Antonio Astiazarán es una persona que tiene una gran habilidad política. En su entorno están muchos priistas de siempre; él es priista de origen, y cuando no le dan el Senado, se va al PAN. Está rodeado de gente muy profesional en el tema de la mapachería electoral. Yo nunca lo minimizo. Siento que de repente tropieza en su afán de protagonismo, pero es una persona competitiva porque tiene muchísimo dinero y una estructura… Finalmente el PRIAN es una estructura que está viva en Sonora.
Luis Donaldo Colosio, me parece que el solo hecho de llegar a Sonora es un arribo que significa fracaso. Venirte de Nuevo León a Sonora significa que en Nuevo León no lo hiciste bien. Él viene, obviamente, invitado por un grupo de personas que le hacen creer que, por ser hijo de quien es, acá en Sonora se le va a recibir con los brazos abiertos y le va a ir muy bien. Aunque no nació en Sonora, no creció en Sonora —creció comiendo glorias y no coyotas, porque nunca ha estado en Sonora ni fue al kínder ni a la primaria… Él nunca ha vivido en Sonora—, el hecho de ser hijo de quien es lo convierte en algo novedoso. Yo no lo veo como un peligro, no creo que tenga posibilidad de ganar la gubernatura, pero sí creo que se puede terciar la elección, obviamente sin poner en riesgo el triunfo de Morena, porque es impresionante el respaldo que tiene Morena.