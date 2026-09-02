“No podemos continuar viviendo así, con miedo”

ASPECTO de los daños causados por la detonación del vehículo frente a la comandancia municipal de Ojocaliente, Zacatecas

LA MAESTRA Tere Medellín, una de las personas cuya vivienda resultó afectada por la explosión de un coche-bomba en la Comandancia de la Policía Municipal, la noche del domingo, en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, expuso que la población de la zona vive con miedo, ya que en mayo pasado la misma sede también fue blanco de un ataque explosivo.

“La calle está sola, se nota una tristeza, como si estuviéramos peor que en la pandemia… Todo está muy triste, no podemos continuar viviendo así”, declaró.

En entrevista en Radio Fórmula, declaró que las autoridades no han brindado el apoyo a algunos vecinos cuyas casas resultaron afectadas.

Dijo que, un día después de la explosión, acudió al lugar personal de Protección Civil a levantar un censo; sin embargo, los trabajadores no acudieron a todas las casas.

Además, externó que están en una situación de incertidumbre, ya que todavía no les dicen con qué monto exacto se les va a brindar el apoyo para poder reconstruir sus viviendas.

“Vinieron de Zacatecas los de Protección Civil y aquí en mi casa sí vinieron a levantar el censo, pero en otras casas no. El presidente municipal nos dijo que con lo que iban a destinar a la Feria de la Tuna y la Uva, que fue cancelada, nos iban a apoyar con algo, pero no nos dijeron con cuánto ni nada; pregunté a más vecinos, pero no les han levantado el censo”, mencionó la vecina damnificada.