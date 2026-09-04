Bajan 85% homicidios dolosos en Zacatecas en administración de Claudia Sheinbaum

Zacatecas registra una reducción de 85 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, informó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum realizada en Zacatecas, la funcionaria explicó que el promedio pasó de 1.13 homicidios dolosos diarios en septiembre de 2024 a 0.17 en agosto de 2026.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

En tanto, el gobernador David Monreal destacó la reducción de los homicidios en la entidad, al pasar de mil 741 casos en 2021 a 64 en lo que va de 2026, y atribuyó este descenso a la estrategia de seguridad y pacificación implementada en el estado.

El mandatario estatal expuso que Zacatecas transitó de una etapa de emergencia y contención del delito a una fase de disminución y, actualmente, de consolidación de la paz. Su objetivo, dijo, es cerrar este año con menos de 100 homicidios.

“La intención dentro de esta estrategia de paz es que lleguemos al cierre de año con dos dígitos. Es decir, máximo 99 homicidios”, afirmó Monreal.

De acuerdo con los datos presentados durante la conferencia, Zacatecas registró 1,741 homicidios en 2021; 1,428 en 2022; 1,058 en 2023; 500 en 2024; 149 en 2025 y 64 hasta septiembre de 2026.

Monreal sostuvo que el homicidio funciona como uno de los principales indicadores de la violencia en la entidad, debido a que, desde su perspectiva, refleja el comportamiento de otros delitos.

“En el homicidio es en el que confluyen todos los delitos: el del secuestro, el de la extorsión, el de robo a mano armada, el robo carretera, el de violencia, cuando ya no tiene cabida concluye con el homicidio”, señaló.

El Gobernador atribuyó la reducción de la violencia a una estrategia que, dijo, comenzó con un diagnóstico de la situación en 2021 y posteriormente avanzó hacia la contención, disminución y consolidación de la paz.

Entre las acciones mencionó el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la capacitación, el equipamiento, la incorporación de tecnología y una mayor coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipales.

Uno de los cambios que destacó fue el incremento salarial para los policías. Explicó que al inicio de su administración había municipios donde algunos agentes percibían alrededor de 3,500 pesos mensuales, mientras que actualmente ningún policía gana menos de 18 mil pesos.

“Los sueldos de algunos policías que ganaron 3,500 pasaron a 18,000 pesos en el 2026”, expuso.

También señaló que la estrategia incluyó la adquisición de patrullas, vehículos tácticos, drones, inhibidores de drones y la construcción de un nuevo centro de inteligencia, además de la instalación de infraestructura regional de seguridad.

Monreal reconoció particularmente la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fiscalías y las corporaciones estatales en la estrategia.

“Nuestros resultados obedecen al compromiso del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional”, afirmó.

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la reducción de homicidios en Zacatecas no puede entenderse únicamente como una cifra, sino como resultado de una estrategia que involucra coordinación institucional y fortalecimiento de las capacidades de seguridad.

La mandataria federal puso especial énfasis en el fortalecimiento de la Policía Estatal y en el aumento de los salarios de los agentes.

“Cuando vemos la reducción de homicidios en Zacatecas la pregunta es cómo se logró, porque parece un número frío y la verdad es que hay mucha coordinación, pero hay un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Zacatecas que tiene que ver con el fortalecimiento de la policía, la investigación, el equipamiento, la inteligencia”, sostuvo.

Sheinbaum también destacó el uso de tecnología como uno de los componentes de la estrategia.

“Todo el uso de tecnología que ha permitido esta reducción”, señaló la presidenta, antes de referirse al incremento salarial de los policías.

Para Sheinbaum, la mejora en las condiciones laborales de los agentes representa también un elemento de compromiso institucional con la seguridad.

“Imagínense, policía que ganaba 3 mil 200 pesos mensuales y que hoy gana 18mil 000 pesos, pues hay una diferencia enorme y un compromiso con la seguridad”, expresó.

Monreal pide mantener el respaldo a Zacatecas

En su mensaje, el gobernador David Monreal sostuvo que la recuperación de la seguridad es una condición para el desarrollo de Zacatecas y pidió mantener el respaldo federal a la estrategia.

“No nos deje solos porque Zacatecas puede ser un buen ejemplo. Así como lo llevaron a ser un mal ejemplo, hoy Zacatecas está volviendo al sendero de la paz y el desarrollo”, manifestó.

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