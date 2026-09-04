México pide a EU detener a Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, con fines de extradición

México pide a EU la detención con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra.

El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional y urgente con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien también enfrenta un proceso en ese país.

La solicitud fue realizada a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual confirmó la existencia de esta petición en respuesta a una solicitud de transparencia realizada por el diario Milenio.

El requerimiento se realizó con fundamento en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que permite solicitar la detención provisional y urgente de una persona antes de entregar toda la documentación necesaria para formalizar la extradición.

Linda Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, en un sketch judicial. ı Foto: Reuters

No se especificó cuándo se hizo la solicitud formal al Gobierno de Estados Unidos, país que se encuentra estudiando la petición.

Linda Cristina Pereyra ya contaba con orden de captura en México

Linda Cristina Pereyra ya contaba con una orden de captura en México por parte de la Fiscalía General de la República desde 2023, institución que atribuyó a ella y a “varios hermanos” de García Luna la presunta participación en delitos como delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Según las investigaciones de la FGR, Pereyra Gálvez habría tenido un papel relevante en una presunta estructura integrada por más de medio centenar de personas.

Fiscalía General de la República (FGR) ya había librado orden de aprehensión contra la esposa de García Luna. ı Foto: Especial

La estructura habría obtenido contratos relacionados con el equipamiento de cárceles públicas federales, que la Fiscalía calificó como ilegales y abusivos.

Los hechos investigados habrían ocasionado un daño al erario superior a cinco mil 112 millones de pesos, de acuerdo con la FGR.

Por estos hechos se han producido detenciones en México y otros países; entre ellas, la del empresario Alexis Weinberg, detenido en España y posteriormente liberado bajo fianza. También fueron detenidos una hermana y un sobrino de García Luna.

Ciudadanía estadounidense podría complicar captura de Linda Cristina Pereyra en EU

En tanto, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso recuperadas por el medio Proyecto Puente, Linda Cristina Pereyra y sus hijos obtuvieron la ciudadanía estadounidense en 2019.

Genaro García Luna, en un dibujo durante una audiencia en EU. ı Foto: Reuters

Lo anterior podría complicar el eventual proceso de extradición, en caso de que Estados Unidos acceda a la petición del Gobierno de México de detener a la esposa de García Luna.

La última aparición pública de Linda Cristina Pereyra fue en 2024, cuando acudió personalmente a la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York, durante la audiencia en la que su esposo, Genaro García Luna, fue sentenciado a 38 años de prisión.

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