Sheinbaum destinará recursos recuperados del caso García Luna a escuelas de la Montaña de Guerrero

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que los 5.8 millones de dólares recuperados hasta ahora en Estados Unidos como parte del litigio relacionado con la red empresarial de Genaro García Luna serán destinados a fortalecer escuelas de la Montaña de Guerrero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró que la recuperación de estos recursos representa una forma de “justicia social”, luego de los presuntos actos de corrupción y desvío de recursos vinculados con empresas relacionadas con el exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.

“Estamos llegando a una especie de justicia social, después de todo lo que hemos presenciado”, afirmó.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que el dinero recuperado forma parte de un monto mucho mayor que habría sido objeto de operaciones fraudulentas, contratos con sobreprecios y presuntos actos de corrupción.

Precisó que los 528 millones de pesos y 727 millones de dólares señalados en la investigación no corresponden a recursos que actualmente se encuentren físicamente en una cuenta bancaria, sino a una estimación del monto involucrado en el esquema de contratos investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“De ese tamaño fue el fraude, la corrupción, el cohecho, todo lo que significó esta red de contratos con altos costos o fraudulentos”, sostuvo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, por ejemplo, se habría contratado equipo que nunca era entregado o bienes cuyo costo real era considerablemente menor al precio pagado por el gobierno.

Claudia Sheinbaum Pardo los recursos recuperados y señaló que la prioridad serán las comunidades con mayores necesidades educativas.

“Nuestro objetivo es que este recurso sea dedicado a escuelas en la Montaña de Guerrero”, afirmó.

Indicó que se analiza destinar los recursos a infraestructura de educación media superior y superior en esa región, aunque también se contempla atender necesidades de educación básica.

La inversión sería de alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con la estimación presentada por la mandataria.

Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que los recursos recuperados regresen al pueblo mexicano y sean utilizados en zonas donde existe una mayor necesidad de infraestructura y servicios educativos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionó que, al hablar de García Luna, la discusión pública se concentre en los delitos por los que fue procesado y condenado en Estados Unidos, relacionados con sus vínculos con organizaciones delictivas durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública, y no en las actividades empresariales que habría realizado posteriormente.

García Luna ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública entre 2006 y 2012. Actualmente cumple una condena en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Claudia Sheinbaum Pardo señaló que las investigaciones estadounidenses se concentraron en las actividades de García Luna durante su paso por el gobierno y sostuvo que, posteriormente, habría utilizado una red de empresas para realizar negocios presuntamente corruptos.

“Se dedicó a hacer negocios turbios”, acusó la mandataria.

De acuerdo con la explicación de Claudia Sheinbaum Pardo, la UIF comenzó la investigación en 2019, durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, presentó una denuncia penal en México y posteriormente promovió una demanda civil en Estados Unidos con el objetivo de recuperar recursos relacionados con los negocios realizados por García Luna y la familia Weinberg.

“Vamos a seguir en este caso y en otros, pero particularmente este caso que inició ya hace siete años y que hoy tiene sus primeros resultados”, señaló.

Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionó a quienes, dijo, defendieron a García Luna durante su paso por el gobierno federal y que actualmente evitan hablar de las acusaciones en su contra.

“¿De quién fue parte este personaje? ¿De qué gobierno? ¿Por qué no se habla de eso?”, cuestionó.

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FGR