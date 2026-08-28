Gobierno ha recuperado 5.8 mdd por 12 propiedades en caso García Luna

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en la Mañanera de CSP.

México recibió 5 millones 805 mil 693.50 dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, Estados Unidos, vinculadas con la familia Weinberg, informó Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la recuperación de estos recursos forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para desarticular las estructuras financieras relacionadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

Reyes Colmenares señaló que la recepción de los recursos en la Tesorería de la Federación se concretó mediante la gestión de la UIF y destacó que todavía se encuentra pendiente la liquidación de otros activos que podrían beneficiar al Estado mexicano.

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El titular de la UIF explicó que, entre 2008 y 2018, se identificó un esquema relacionado con el presunto desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y empresas vinculadas, por un monto superior a 403 millones de dólares.

De acuerdo con la información presentada, el esquema habría involucrado la presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares, así como el uso de empresas fachada, entre ellas Numbac.

Gráfica oficial. ı Foto: Captura de pantalla.

A partir del análisis de los flujos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en diciembre de 2019 y posteriormente promovió una demanda civil en Florida, en septiembre de 2021.

El caso avanzó mediante la coordinación de la UIF con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de la asistencia jurídica internacional con autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Reyes Colmenares informó que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en un tribunal de Florida relacionada con la familia Weinberg, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

El funcionario explicó que el análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de recursos entre 2015 y 2017.

Según la información presentada, “García Luna habría fondeado el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares”.

La familia Weinberg, agregó, “tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna y se relacionó con una red de empresas fachada que habría sido beneficiada mediante 30 contratos gubernamentales con sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios”.

En conjunto, el esquema presentado por la UIF identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados.

“Lo relevante de este caso es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales”, destacó el funcionario.

Además del caso García Luna, Reyes Colmenares presentó un balance de las acciones realizadas por la UIF durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Durante la actual administración se han incorporado 2 mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.

Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes y organizaciones criminales, equivalente al 31.9 por ciento del total.

Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son la Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.

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