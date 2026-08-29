Recuperan 8.5 MDD de caso GGL; irán a escuelas de Guerrero

México recibió cinco millones 805 mil 693.50 dólares derivados de la recuperación de una póliza de fianza y de la liquidación de 12 propiedades ubicadas en Florida, EU, vinculadas con la familia Weinberg, informó Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que la recuperación de estos recursos forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para desarticular las estructuras financieras relacionadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

Reyes Colmenares señaló que la recepción de los recursos en la Tesorería de la Federación se concretó mediante la gestión de la UIF y destacó que aún está pendiente la liquidación de otros activos que podrían beneficiar al Estado mexicano.

El Dato: Mauricio Weinberg López es la cabeza de la familia. Conoció a García Luna en los años 80 cuando ambos trabajaban en el Cisen. Actualmente está prófugo de la justicia.

El titular de la UIF explicó que, entre 2008 y 2018, se identificó un esquema relacionado con el presunto desvío de recursos públicos y operaciones con recursos de procedencia ilícita a partir de contratos celebrados entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas, por un monto superior a 403 millones de dólares.

De acuerdo con la información, el esquema involucró la presunta simulación de servicios, la participación coordinada de servidores públicos y particulares y el uso de empresas fachada, como Numbac.

A partir del análisis de los flujos financieros, la UIF presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en diciembre de 2019 y, posteriormente, promovió una demanda civil en Florida, en septiembre de 2021.

El caso avanzó mediante la coordinación de la UIF con la FGR, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de la asistencia jurídica internacional con autoridades de Panamá, España, Estados Unidos y El Salvador.

Reyes Colmenares informó que en 2026 se obtuvo una sentencia definitiva en un tribunal de Florida relacionada con la familia Weinberg, por un monto aproximado de 578.5 millones de dólares y explicó que el análisis financiero permitió reconstruir la red utilizada para el desvío, triangulación y movimiento de recursos entre 2015 y 2017.

Según la información, “García Luna habría fondeado el conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos (mdp) y 27.8 millones de dólares”.

La familia Weinberg, agregó, “tuvo un papel relevante dentro de la estructura corporativa vinculada con García Luna y se relacionó con una red de empresas fachada que habría sido beneficiada mediante 30 contratos gubernamentales con sobreprecios, a cambio de remuneraciones económicas u otros beneficios”.

El esquema presentado identifica aproximadamente 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares en recursos desviados: “Lo relevante es que el análisis de inteligencia financiera permitió seguir la ruta del dinero, identificar la red de personas y empresas involucradas y aportar elementos para las acciones legales”, dijo.

Además del caso García Luna, Reyes Colmenares presentó un balance de las acciones realizadas por la UIF durante la administración de Claudia Sheinbaum, en la que se han incorporado dos mil 395 sujetos a la lista de personas bloqueadas y se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, por un monto global de ocho mil 670 mdp.

La Presidenta Sheinbaum con Omar Reyes, titular de la UIF, ayer en conferencia. ı Foto: Especial

Del total de cuentas inmovilizadas, siete mil 861 corresponden a integrantes y organizaciones criminales, equivalente al 31.9 por ciento del total.

Las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son la Ciudad de México, con dos mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.

La Presidenta anunció que los 5.8 millones de dólares recuperados hasta ahora en EU como parte del litigio relacionado con la red empresarial de García Luna serán destinados a fortalecer escuelas de la Montaña de Guerrero e insistió en que el dinero recuperado es parte de un monto mucho mayor que habría sido objeto de operaciones fraudulentas, contratos con sobreprecios y presunta corrupción.

Precisó que los 528 mdp y 727 millones de dólares señalados en la investigación no corresponden a recursos que se encuentren físicamente en una cuenta bancaria, sino a una estimación del monto involucrado en el esquema investigado.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el objetivo es que los recursos recuperados de actividades ilícitas regresen al pueblo mexicano y sean utilizados en zonas donde existe una mayor necesidad de infraestructura y servicios educativos, para lo cual la inversión sería de alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con la estimación presentada.

Miniserie de Sheinbaum

Por Claudia Arellano

A unos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer una miniserie de tres capítulos y 14 spots que forman parte de la estrategia de comunicación para difundir las acciones de su administración.

El informe será presentado el 1 de septiembre de 2026, mientras que la producción audiovisual busca mostrar las actividades emprendidas en los dos años de su gestión, así como los principios en los que se basa su forma de gobernar: “También está la miniserie que pasó en la televisión pública, ahí sí hubo entrevistas y también imágenes que se han venido trabajando, recolectando, en los dos años de Gobierno”.

La producción contó con la asesoría del productor Epigmenio Ibarra, quien colaboró con el equipo encargado del proyecto audiovisual. La miniserie está integrada por tres capítulos con títulos como: La patria se defiende y Al pueblo se le sirve con amor; conceptos con los que el Gobierno busca vincular sus acciones con las causas históricas que dieron origen al movimiento.

Además de la miniserie, se producirán y difundirán 14 spots con distintos mensajes relacionados con los programas, acciones y principios de la administración federal.

Proponen restringir el uso de celulares en las escuelas

Por Claudia Arellano |

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum Pardo planteó la necesidad de limitar el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales dentro de las escuelas, al considerar que el uso excesivo de estas tecnologías puede afectar la convivencia social, el aprendizaje y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Reconoció que el uso de la tecnología en las escuelas se consideró en un inicio una herramienta innovadora para facilitar el aprendizaje. Sin embargo, el desarrollo de las plataformas digitales ha permitido identificar efectos negativos derivados de su uso prolongado, particularmente en las nuevas generaciones: “Ha ido avanzando la tecnología y con ello se han ido reconociendo los impactos del uso de esa tecnología”.

Uno de los elementos que, dijo, ha modificado la relación de los usuarios con las plataformas es el llamado scrolling infinito, mediante el cual los contenidos se suceden de manera continua sin que exista un punto claro para detener la navegación.

Explicó que esta dinámica comenzó a popularizarse con TikTok y posteriormente fue incorporada por prácticamente todas las plataformas digitales: “Puedes estar toda tu vida cambiando la pantalla y sigue cambiando la pantalla”.

Ante ello, destacó que diversos países han comenzado a limitar nuevamente el uso de dispositivos electrónicos en las escuelas y han recuperado herramientas tradicionales, como la pluma y el papel. Explicó que escribir a mano implica utilizar simultáneamente la mente y las manos, lo que contribuye al desarrollo de capacidades psicomotoras.