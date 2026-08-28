México pide a EU enviar a ligados a red de Farías

La investigación contra Fernando Farías Laguna por una presunta red de contrabando de combustible alcanzó a personas que se encuentran en Estados Unidos y cuya extradición ya ha sido solicitada por México, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum. El expediente también incluye a antiguos mandos de la Secretaría de Marina y empresarios, algunos de ellos ya detenidos.

En su conferencia de prensa mañanera, sostuvo que la estructura permitía distribuir en territorio nacional combustible introducido de contrabando, principalmente desde EU. En esa operación, señaló, participaban personas con cargos de mando dentro de la Marina junto con actores del sector privado.

La mandataria también respaldó lo expuesto por la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, sobre el expediente contra Farías Laguna y destacó que se han hecho públicos los elementos que sustentan la orden de aprehensión del exmando naval.

El Dato: En la audiencia, el MP citó a un “Andy” para que “destrabe” un buque en Guaymas, y también, según un testigo, a un político “muy importante de Tabasco”, dijo la defensa.

“La fiscal, en uno de los mensajes que acostumbra difundir, explicó a la opinión pública las razones de fondo para abrir una carpeta de investigación”, señaló.

El origen de la indagatoria, detalló Sheinbaum Pardo, se remonta a una denuncia presentada ante la FGR por Rafael Ojeda Durán, extitular de la Semar. Sheinbaum precisó que ese señalamiento se formuló durante el primer año de Alejandro Gertz Manero al frente de la institución y comprendía a integrantes de la propia dependencia naval.

4 meses concedió el juez para la indagatoria complementaria

Más adelante, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, actual titular de la Marina, presentó otra denuncia relacionada con las mismas personas y con otros posibles involucrados. Ese nuevo expediente incorporó el caso de un buque localizado en Tampico que transportaba combustible y que pretendía ingresar al país bajo una declaración distinta sobre la sustancia que llevaba.

A partir de ese episodio, según la explicación presidencial, las autoridades ampliaron las pesquisas y realizaron detenciones durante el año pasado. Sheinbaum Pardo no precisó cuántas capturas corresponden directamente a esa segunda denuncia, ni identificó a todos los implicados que permanecen bajo investigación.

Afirmó que el expediente cuenta con elementos suficientes para sostener la investigación contra el excontralmirante, quien regresó de Argentina después de que ese país lo expulsó a solicitud del Gobierno mexicano: “Tiene una carpeta de investigación muy sólida”.

Detalló que dentro del mismo expediente aparecen personas que ya se encuentran detenidas y otras que permanecen fuera de México. “Otros que se ha solicitado, incluso la extradición, porque se encuentra en este momento en Estados Unidos”, expuso al referirse al alcance internacional de la investigación.

Sheinbaum no proporcionó los nombres de quienes son reclamados desde territorio estadounidense ni aclaró cuántas solicitudes de extradición están en curso. Tampoco identificó a los empresarios investigados o precisó qué función atribuye la Fiscalía a cada uno dentro del esquema. “Es una red de contrabando de combustible en donde estas personas eran parte fundamental”, afirmó. Su explicación coloca a Farías Laguna dentro de una estructura más amplia que, de acuerdo con el Gobierno, articulaba la entrada y posterior distribución del hidrocarburo.

La mandataria sostuvo que corresponde a las autoridades judiciales resolver cada situación conforme al procedimiento penal, mientras continúan las acciones derivadas de una investigación que, dijo, comenzó años atrás.

Vinculan al exmando a proceso; sigue en prisión

| Por Elizabeth Hernández |

La jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega vinculó a proceso al excontralmirante de la Secretaría de Marina Fernando Farías Laguna por su probable participación en una organización dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible ilegal en México. La autoridad judicial también mantuvo la medida de prisión preventiva oficiosa, por lo que el exmando naval permanecerá recluido en el penal federal del Altiplano, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministerio Público federal le atribuye el cargo de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la modalidad de ocultamiento. El caso quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

El fallo se conoció durante la continuación de la audiencia inicial, que comenzó el miércoles. La defensa había solicitado la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de Farías Laguna y, al vencer ese plazo, la juzgadora resolvió que el proceso penal debía continuar.

Tras la vinculación, el equipo legal informó que la audiencia continuó mientras la jueza exponía los fundamentos jurídicos de su resolución y las razones para mantener las medidas cautelares impuestas desde el viernes pasado.

Ramírez de la Vega concedió cuatro meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán incorporar datos de prueba antes de la siguiente etapa procesal en contra del excontralmirante.

Epigmenio Mendieta, defensor legal de Farías, criticó la resolución y denunció la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el caso, señalando además una red de encubrimiento y “justicia selectiva”.

Confirmó que no recurrirá a la apelación ordinaria de la vinculación, ya que considera que el amparo indirecto ante la justicia federal ofrece una vía más efectiva y estratégica frente a la prisión preventiva decretada. El recurso será elaborado y presentado formalmente dentro de los próximos 15 días hábiles previstos por la ley.

Operativo contra huachicol revela zoológico de capos

| Por Elizabeth Hernández |

Una investigación federal sobre inmuebles utilizados para el mercado ilícito de hidrocarburos llevó al hallazgo de 135 animales exóticos durante cinco cateos realizados en los municipios de Tampico y Altamira, en Tamaulipas. Los operativos también dejaron una persona detenida, así como el decomiso de aproximadamente 68 mil litros de diésel, armas de fuego, vehículos y equipo para almacenamiento de combustible.

Como parte de las indagatorias, elementos de las secretarías de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades estatales, intervinieron un centro de almacenamiento, una gasolinera clandestina, una vivienda, un taller y un rancho.

Dentro de esta última propiedad, las autoridades localizaron al menos 35 ejemplares que pertenecen a especies consideradas en riesgo, conforme a la Norma Oficial Mexicana 59 de la Semarnat, publicada en 2010. Entre ellas figuran monos araña mexicanos, jaguares, un tigrillo, una guacamaya verde y bisontes americanos, clasificados en peligro de extinción. También había borregos cimarrones, una iguana verde y un perico azteca sujetos a protección especial.

El Tip: Los cateos habrían tenido como objetivo una célula de Los Rojos, del Cártel del Golfo, en un golpe que representó una afectación económica de 33 millones 955 mil pesos.

Otras especies encontradas, como tigres de Bengala, un mandril, un lémur, leones africanos y tortugas sulcata, están sujetas a reglas internacionales de comercio establecidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. La Profepa quedó a cargo de su valoración, resguardo y manejo especializado.

El hallazgo se suma a otros 17 casos similares documentados durante este año. El recuento asciende a 18 cateos que terminaron con el aseguramiento o rescate de fauna silvestre, exótica o protegida.

Entre las especies aseguradas y puestas a disposición de las autoridades está un tigre de Bengala. ı Foto: Especial

Además, las diligencias permitieron asegurar un tractocamión, dos pipas, una camioneta tipo pick up, dos frac tanks, dos autotanques, cuatro bombas de presión, dos tanques reactores, cuatro depósitos de almacenamiento y una motobomba.