Gobierno pide atender abusos contra paisanos

UN CIUDADANO mexicano deportado de Estados Unidos sube a un autobús con destino a la frontera entre Guatemala y México, el pasado 21 de agosto de 2026

La Presidenta Claudia Sheinbaum ordenó dar seguimiento a denuncias por presuntos abusos contra mexicanos detenidos por autoridades migratorias en Estados Unidos y afirmó que su Gobierno llevará los casos ante instancias de justicia cuando corresponda, aunque reconoció que México no puede impedir que Washington niegue o retire visas, porque se trata de una facultad soberana de ese país.

Durante su conferencia matutina, la mandataria sostuvo que su administración puede intervenir mediante vías diplomáticas y consulares para acompañar a los connacionales, exigir aclaraciones sobre fallecimientos bajo custodia y denunciar decisiones que considere motivadas por intereses políticos.

Patricia Hernández, representante de la Fundación Fusión Latina Chicago, entregó a Sheinbaum Pardo una carta del Concilio de la Villita con información sobre el caso de Silverio Villegas González y otros posibles abusos contra mexicanos detenidos por autoridades migratorias. La organización solicitó seguimiento a los señalamientos y un mecanismo para conocer el curso de cada expediente.

El Dato: En lo que va del año, poco más de 271 mil connacionales han sido repatriados a México. De ellos, 171 mil 508 han regresado por vía terrestre y 99 mil 685 por vía aérea.

Ante esos reclamos, la jefa del Ejecutivo instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, a mantener contacto con los representantes de la comunidad y revisar sus peticiones. Fusión Latina Chicago también puso a disposición del Gobierno una red de 21 capellanes hispanos y bilingües, en su mayoría mexicanos, para acompañar a familias afectadas por crisis, duelo, trauma, miedo o separación relacionada con procesos migratorios.

El planteamiento se suma a las acciones emprendidas por México ante muertes de connacionales durante operativos o dentro de centros de detención. “No solamente hemos apoyado a las familias para que puedan presentar denuncias, sino que ya como Estado mexicano hemos presentado reclamos oficiales directamente”, afirmó la Presidenta, quien dijo que el objetivo es esclarecer las circunstancias de esos fallecimientos, así como la no repetición de estos hechos.

2 mil 300 mexicanos han sido deportados a Guatemala

Un día antes, Velasco Álvarez abordó el trato a los migrantes mexicanos con el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en una reunión de trabajo celebrada en Washington. La Presidenta dijo que le pidió insistir en el rechazo de su administración a las condiciones que enfrentan los connacionales, así como reclamar el esclarecimiento de los casos donde han muerto mexicanos en custodia de autoridades de aquel país.

“Le pedí que no dejara de insistir en que no estamos de acuerdo en el trato que están recibiendo nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos”, expresó.

Sobre las cancelaciones de visas, la mandataria señaló que México no puede modificar una resolución de las autoridades estadounidenses, incluso en comunidades fronterizas como Tijuana y Mexicali, donde los cruces tienen efectos familiares y económicos. Sin embargo, advirtió que su Gobierno fijará postura cuando considere que una decisión tiene una motivación política.

“En el caso de personas en donde suponemos que hay intereses de este tipo, y no hay otro trasfondo, siempre lo vamos a informar y a denunciar”, afirmó.

La agenda planteada por Fusión Latina Chicago incluyó una propuesta para reconocer oficialmente el 15 de octubre como Día de las Abuelitas y los Abuelitos Migrantes. La fundación informó que, junto con el Gobierno de Oaxaca, consiguió 50 visas para adultos mayores oaxaqueños que viajarán a Estados Unidos con el fin de reencontrarse con familiares tras años de separación. “Revisamos con todo gusto que sea declarada como una fecha nacional”, respondió Sheinbaum.