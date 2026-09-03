FGR atrae averiguación por el ataque explosivo

UNA VECINA, afuera de una construcción afectada por la explosión. El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, urgió al gobierno estatal a aportar recursos para reubicar la comandancia de la Policía municipal.

La Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación por el ataque explosivo con coche-bomba perpetrado el domingo contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas.

“Ya se tiene un detenido, que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. Aunque esta investigación ya la atrajo la FGR, esperamos que en las investigaciones haya datos que se puedan arrojar de manera rápida para que las fiscalías sigan avanzando en la investigación y, en su momento procesal debido, lo den a conocer”, reveló el secretario general de Gobierno estatal, Rodrigo Reyes Mugüerza.

Estableció que las autoridades determinaron reubicar las instalaciones de la comandancia, debido al riesgo que supone para los habitantes, al ubicarse la sede en la colonia Centro, rodeada de viviendas.

1 detenido hasta ahora por el episodio en el municipio

“Por supuesto, sí. Ése fue uno de los temas que ya comentamos. El propio alcalde (Juan Manuel Zambrano Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, PRD) ahorita comentaba que sí hizo la solicitud (de reubicación) a destiempo, pero, aun así, vamos a ver cómo hacerlo para ver si se puede apoyar al municipio. Es una responsabilidad municipal, pero vamos a ver de qué manera hay posibilidades de poder apoyarlo para ya reubicarlo a la brevedad posible”, dijo el funcionario, en declaraciones a medios locales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el viernes, durante su visita a Zacatecas, dará información directa sobre este episodio de violencia, donde resultaron 11 personas lesionadas y se generaron daños materiales que abarcan afectaciones, en distintos grados, en por lo menos 55 viviendas.

UNA VECINA, afuera de una construcción afectada por la explosión. El alcalde de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, urgió al gobierno estatal a aportar recursos para reubicar la comandancia de la Policía municipal. ı Foto: Cuartoscuro

Al ser consultada durante su conferencia mañanera, la mandataria indicó que el tema será abordado en la entidad, debido a que, además de presentar el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se reunirá el Gabinete de Seguridad.

“Mañana viene Gobernación (a la conferencia mañanera) y el viernes vamos a Zacatecas. Ahí en Zacatecas va a estar el Gabinete de Seguridad, además de presentar el informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, si les parece, el viernes puedo informar de manera directa y, además, ahí en Zacatecas el Gabinete de Seguridad”, expresó la mandataria federal.