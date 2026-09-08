Gala Montes abandona La Casa de los Famosos México, tras 2 días y rumores de adicciones

La actriz Gala Montes salió de La Casa de los Famosos México después de haber permanecido en el programa solo dos días. Todo a raíz de los rumores de que ella no se encontraba bien de salud mental y supuestos problemas de acciones.

La producción de La Casa de los Famosos México envió un mensaje de última hora en sus redes sociales para información la salida de la actriz.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de La Casa de los Famosos Mexico con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos”, se lee en la publicación.

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El mensaje causó revuelo en las redes sociales, ya que desde que la actriz ingresó al programa no se veía bien y con esto los fans aseguraron que se confirmó que Gala no estaba bien de salud física y mental.

“No pues wow, ahí esta la persona que creían iba a llegar a desestabilizar la casa y a todos ojalá encuentre la ayuda que necesita”, “Se veía mal! Metan a Abelito!!! Se ocupa algo así”, “Entró mal y a nadie le importó”, “Pues era obvio, la chava no debía de estar ahí”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios de las redes sociales.

Gala Montes fue al Oxxo y abandonó el reality jajaj 😂



Al menos fue icónica #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/aDX4eMGWNm — Taypanocha (@Taypanocha) September 8, 2026

Así fue la breve participación de Gala Montes en La Casa de los Famosos México

Gala Montes entró sorpresivamente el domingo 6 de septiembre, sin embargo, desde que pisó la casa su actitud se notaba rara no solo por los otros habitantes, sino también por los fans que señalaron que no se veía en sus cinco sentidos, aseguraron que parecía drogada.

Durante los días que estuvo participando, Gala dijo abiertamente que su mamá la quería anexar porque es adicta a las drogas.

Gala se dedicó a incomodar a todos con sus comentarios frontales y hasta poco coherentes, sus compañeros la veían con cara de confusión cada que les decía algo.

Poncho de Nigris salió a decir en sus redes sociales que ella no se veía bien y que no era prudente exponerla de esa manera en la televisión, la mamá de Gala también se pronunció en redes y dijo que aunque no se lleve bien con su hija se preocupa por ella y que aunque sea trabajo no estaba bien para participar en el programa.

¿Gala Montes se acabó todo el jamón y dejó a los habitantes sin comer?

Antes de su salida, Yahir expresó su preocupación con todos los demás habitantes sobre que alguien se comió seis paquetes de jamón y Memo hizo una señal de que fue alguien alto.

Algunos usuarios señalan que fue ella porque previo a que abandonara la casa la vieron preparándose rollitos de jamón y además han mencionado que en la temporada pasada era de las que más comía, a modo de broma indicaron que ella fue la que se acabó el jamón.

“No manches nomas entro a comerse todo el jamón y a dar cringe”, “Se comió el jamón y se fue”, fueron los comentarios de los cibernautas.

Gala Montes se acabó todo el jamón en la madrugada y se largó a su casa. #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/hWiFKIacE7 — Néstor (@nestormora_) September 8, 2026

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