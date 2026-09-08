¿Quiénes han sido los novios de Brianda Deyanara?

A lo largo de su carrera en redes sociales, Brianda Deyanara ha estado rodeada de constantes especulaciones sobre su vida amorosa, por lo que te compartimos quiénes son los hombres que han conseguido robar el corazón de la famosa.

Los novios de Brianda Deyanara

Ryan Hoffman (“Rayito”)

Tuviron un romance en 2018 que se volvió muy mediático y controversial años después. La relación terminó y posteriormente resurgió en la conversación pública cuando salieron a la luz polémicas de supuestas infidelidades y desencuentros con otras personalidades de las redes.

Alex Casas

Mantuvieron una relación entre 2019 y 2020 que fue sumamente popular en redes sociales, donde incluso crearon contenido en conjunto bajo el apodo “Brialex”. Anunciaron el fin de su noviazgo de manera pública mediante una transmisión en vivo.

Orson Padilla

Tras su ruptura con Alex Casas, sostuvo un noviazgo con el también tiktoker e integrante del colectivo 404 Team. Compartieron varios videos e interacciones románticas en TikTok e Instagram durante el tiempo que estuvieron juntos.

Además de estas relaciones oficiales, el vínculo con Nicola Porcella ha sido uno de los más sonados. Las interacciones frecuentes, bromas y salidas públicas entre el conductor peruano y la creadora de contenido despertaron fueres sospechas en internet y medios de comunicación.

Sin embargo, ambos han sostenido de manera reiterada que no han tenido un noviazgo formal. Aunque han llegado a admitir en entrevistas cierto coqueteo o una faceta cercana, siempre aclararon que su vínculo no pasó de ser una amistad cercana o un tema de conversación mediático.

Por otro lado, la química que la influencer demuestra en sus colaboraciones también ha desatado teorías sobre romances no confirmados dentro de la comunidad digital. Fanáticos y seguidores de la plataforma han especulado en distintas ocasiones sobre posibles amoríos con otros creadores de contenido o compañeros de telerrealidad debido a la cercanía visible en fotos, videos o proyectos compartidos.

No obstante, al no existir declaraciones o un noviazgo oficial hecho por las partes involucradas, estos acercamientos se han mantenido meramente en el terreno de las suposiciones y el entretenimiento de las redes sociales.

¿Quieres saber más?

Brianda Deyanara estuvo en coma cinco días, ¿qué le pasó? | FOTOS

¿Quién era el novio de Farath Coronel, vidente que fue asesinado?

Ellos son los famosos que se sumaron al trend de los 80s | FOTOS

¿Quién es la novia de Kimi Antonelli, el piloto de la F1?