¿Quiénes son las ex novias de Pedro Prieto?

El conductor Pedro Prieto ha mantenido los detalles de su vida amorosa de manera reservada, aunque sin duda, su relación más pública es la que sostiene con su actual pareja, Titi Jacques.

Desde sus inicios, la pareja destacó por mostrar un vínculo dinámico y transparente, caracterizado por compartir tanto sus momentos más felices y románticos como las dinámicas cotidianas de construir una vida juntos. Su complicidad trascendió lo personal para convertirse también en una alianza profesional.

La pareja se casó por el civil en 2022 y tienen un hijo en común. Ambos son caras del podcast Auténtico, espacio donde conversan sin filtros sobre los desafíos de la vida en pareja, la crianza y el matrimonio.

A través de este proyecto, han abordado de forma pública temas complejos como el desgaste físico, las crisis de comunicación y la falta de tiempo a solas tras la llegada de la maternidad y paternidad.

Las ex novias de Pedro Prieto

Es poco lo que se sabe sobre las ex parejas del comunicador, a continuación, te compartimos lo que se sabe de su ex pareja confirmada y los rumores de romance que lo han rodeado:

Leslie de los Reyes

La modelo colombiana con quien sostuvo un noviazgo en 2020. La pareja compartió diversos momentos románticos e interacciones en sus redes sociales, aunque la relación llegó a su fin tiempo después.

Durante su etapa como conductor de televisión y figura pública, el rumor de romance más sonado de Pedro Prieto involucró a su compañera Natalia Téllez.

Cuando compartían foro en el programa matutino Hoy, la complicidad, bromas y cercanía frente a las cámaras desataron fuertes sospechas entre el público y los medios sobre un posible amorío entre ambos.

Pese al constante acoso de la prensa, ambos sostuvieron enfáticamente que solo existía una gran amistad y dinamismo profesional.

Más allá de este caso, a Pedro también se le llegó a vincular casualmente con otras personalidades del medio del espectáculo debido a interacciones o escenas compartidas en proyectos dramáticos y sketches de televisión.

Las especulaciones solían alimentarse por la cercanía en redes sociales o comentarios coquetos; sin embargo, estas historias nunca pasaron de ser meros chismes de pasillo o teorías entre la audiencia que él prefirió no confirmar.

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