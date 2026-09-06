El asesinato de Farath Coronel, conocido como El Brujo Mexicano, ha conmocionado al medio del espectáculo y a sus seguidores. Más allá de su faceta como vidente y conductor, su vida personal también fue objeto de atención pública, en especial por las relaciones sentimentales que mantuvo en los últimos años.

Descubre quién era el novio actual del vidente y conductor.

¿Quién era el novio de Farath Coronel, vidente que fue asesinado?

La pareja más reciente de Farath Coronel El Brujo Mexicano fue Víctor Hernández, con quien se le vinculó sentimentalmente desde octubre de 2025.

En redes sociales circularon publicaciones que señalaban que ambos habían atravesado una separación temporal, pero luego retomaron su relación. Víctor estuvo relacionado sentimentalmente con el círculo cercano de Farath, incluyendo sus choferes y escoltas.

Además, este joven fue objeto de acusaciones difundidas en plataformas digitales que señalaban que Víctor habría mantenido una supuesta relación con una joven menor de edad y que, fruto de esto, ella habría quedado embarazada y luego abortado.

Sin embargo, ni Farath Coronel ni Víctor emitieron declaraciones públicas para confirmar o desmentir tales señalamientos. Por ello, lo que se conoce oficialmente sobre esta relación se limita a lo que ambos difundían en redes sociales.

Farath Coronel y Víctor Hernández ı Foto: Especial

Otras parejas de Farath Coronel

Antes de Víctor Hernández, Farath Coronel mantuvo vínculos sentimentales con otros hombres. El más conocido fue Fernando Peralta, en 2024, con quién formó una familia mediante la adopción.

En 2022, el vidente presentó a Joss de Sixtos como su marido y anunció planes de boda en Ciudad de México. Joss colaboraba en la Fundación Farath Coronel.

Y en 2020, Farath salió con Ángel Gutiérrez, modelo publicitario y director del Centro Esotérico Yoruba, con quien compartió proyectos profesionales y una relación estable.

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