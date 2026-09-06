Fans de Camilo Séptimo se reúnen en el Ángel para recordar a Honas Meléndez | VIDEOS

Fans de Camilo Séptimo se reúnen en el Ángel para recordar a Honas Meléndez

Tras el asesinato de Jonathan Honas Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, el fandom de la agrupación —mejor conocidos como Navegantes— organizó una emotiva reunión en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México, para despedirlo.

Los seguidores rindieron homenaje al músico con pancartas, flores y canciones; además, pidieron difundir mensajes de cariño y respeto hacia la banda y su legado ante la difusión en redes sociales de material delicado sobre el caso.

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El encuentro en el Ángel de la Independencia estuvo marcado por la música de Camilo Séptimo, agrupación a la que pertenecía Jonathan Honas Meléndez, quien fue asesinado el martes junto a su esposa, su hija pequeña, su perrita y una trabajadora llamada Aleyda Romero, de 21 años.

🖤 Entre canciones y lágrimas, fans de Camilo Séptimo despiden a Honas.

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Los asistentes, entre lágrimas, entonaron temas como “Te Recuerdo”, mientras sostenían rosas blancas en honor a Honas y desplegaron pancartas con mensajes como “Hasta el próximo contacto querido Honas”. También lanzaron porras dedicadas al músico y a la joven Aleyda.

🖤 Fans de Camilo Séptimo se reúnen en el Ángel de la Independencia para despedir a Honas, entre pancartas, flores, mensajes y canciones en su memoria.

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Entre los presentes, un fan Camilo Séptimo llamado Andrés Torres compartió unas palabras que reflejaron el sentir colectivo ante el asesinato de Jonathan Honas Meléndez: “Gracias por estar aquí presentes, sé que lo de Honas fue bastante desgarrador para todos nosotros… la intención de todos los Navegantes es llenar las redes sociales de luz, de brillo, de esperanza, de emociones humanas”.

El joven explicó que el fandom busca contrarrestar el amarillismo y las notas sensacionalistas que han circulado en redes donde muestran incluso imágenes del caso: “Por favor a los medios que están aquí presentes, ayúdenos a difundir cosas positivas sobre la banda, sobre quién era Honas, sobre el legado musical que dejó”.

Andrés Torres también relató que los navegantes se han reunido en otros puntos de la ciudad, como el Monumento a la Revolución, siempre con un espíritu pacífico y de unión. “Creo que debemos aprender a respetar un poquito más a la familia, y también a nosotros como fans”, añadió.

🖤 El fandom de Camilo Séptimo, conocido como los “Navegantes”, pide compartir mensajes de cariño y cosas positivas para la banda tras el terrible suceso que involucró al músico Honas.

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Siendo las 12:16 pm, los fans de Camilo Séptimo, provenientes de diversos puntos de la ZMVM, continúan llegando al Ángel de la Independencia para despedir a Jonathan Honas Meléndez.

🖤 Fans de Camilo Séptimo siguen llegando desde distintos puntos para despedir a Honas, con flores, mensajes y muestras de cariño.

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