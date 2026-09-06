Spider Noir, protagonizada por Nicolas Cage, fue uno de los proyectos más ambiciosos de Prime Video en alianza con Sony Pictures Television. La serie está ambientada en la ciudad de Nueva York de los años 30 y basada en el personaje de Spider-Man Noir de los cómics de Marvel.

Esta producción debutó en mayo de 2026 con ocho episodios y rápidamente atrajo la atención de la crítica y del público. Sin embargo, pese a su éxito inicial y a las once nominaciones a los Emmy que obtuvo, Amazon decidió cancelar la serie tras su primera temporada, lo que sorprendió a los seguidores y a la industria. Pero ¿por qué no habrá una segunda entrega de Spider Noir?

¿Por qué canceló Amazon Spider Noir tras la primera temporada?

La decisión de Prime Video de cancelar la serie Spider Noir responde a una combinación de factores estratégicos y económicos, según Variety.

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Spider Noir fue el primer título surgido del acuerdo de la plataforma con Sony Pictures TV para desarrollar personajes del universo de Spider-Man. Aunque tuvo buena recepción, Amazon prefirió enfocar recursos en nuevas producciones dentro de esa misma alianza, como futuros proyectos aún en desarrollo.

Spider-Noir ı Foto: Especial

Según el medio estadounidense, la serie implicaba gastos significativos que no se compensaron con la estrategia de largo plazo de Amazon. Esta producción tenía un reparto encabezado por Nicolas Cage y figuras como Lamorne Morris, Li Jun Li, Karen Rodriguez, Abraham Popoola, Jack Huston y Brendan Gleeson, además de un equipo creativo de alto perfil, que resultó bastante costoso.

Otro factor habría sido que, a pesar de los 2.6 mil millones de minutos vistos que tuvo Spider Noir en sus primeras seis semanas, y un sólido 92% en Rotten Tomatoes, la audiencia no se mantuvo al nivel esperado para justificar una segunda temporada.

De este modo, la serie se despide tras una única temporada, dejando a los fans de Spider-Man con ganas de ver más.

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