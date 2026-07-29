Así son las palomeras coleccionables de Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day es una de las películas más esperadas del verano, en el que conoceremos finalmente qué pasó con Peter Parker después de que su recuerdo fue borrado de la faz de la tierra en la última película.

Los seguidores del héroe arácnido y el UCM no solo estallan de euforia por el regreso del personaje a la gran pantalla, pues ya los cines se llenan por quienes desean adquirir los artículos de edición limitada: Las palomeras y vasos coleccionables.

Las palomeras coleccionables de Spider-Man: Brand New Day

La palomera que mostró Cinépolis es metálica y muestra a Spider-Man escalando un edificio. El mismo tiene un costo de 385 pesos, costo directo que ya incluye una porción de las clásicas palomitas de mantequilla.

Por 245 pesos, también venden dos tipos de vaso interactivo con figuras intercambiables en sus tapas. En el primero, el personaje aparece sobre un techo, mientras el segundo mecanismo permite al personaje volar de la pajilla al sacudir el recipiente.

La venta de los artículos arrancó este 29 de julio, el mismo día del estreno de la película en México. La venta inicial es para los socios del nivel Fanático y Súper Fanático de su programa de lealtad, una medida para evitar la reventa.

En Cinépolis, tenemos los precios de los coleccionables de la película de Spiderman Brand new day, los vasos con figurin, su precio es de $245 incluyendo la bebida, y la palomera, su precio es de $385 incluyendo las palomitas, su fecha de preventa es el 29 de Julio con los pic.twitter.com/yI8Pdw3L0p — Chismociento (@chismociento175) July 8, 2026

Por otro lado, en Cinemex liberó sus productos desde días antes. La cadena ofreció vasos plásticos con diseños alusivos tanto al Hombre Araña como a una variante de Hulk. Los mismos incluían figuras decorativas para la tapa. Estos se pueden aquirir mediante un combo especial en dulcería que alcanza un valor de 400 pesos.

También contaba con una cubeta promocional inspirada en el traje del superhéroe, vendida con un combo de 380 pesos mexicanos. Asimismo, lanzaron tarjetas Cinefan inspiradas en la cinta.

¡Todos estos son los promocionales que tenemos para ti por el estreno de #SpiderManUnNuevoDía que llega HOY a Cinemex! Compra tus boletos y evita spoilers. pic.twitter.com/zGXG4sN7VI — Cinemex (@Cinemex) July 29, 2026

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