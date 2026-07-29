Demon Slayer: Castillo Infinito fue todo un éxito en taquilla y ahora, ya está disponible para ver el enfrentamiento final de Tanjiro con los demonios en cualquier lugar. Te compartimos los detalles para que disfrutes del anime.

¿De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito?

Tanjiro Kamado es un joven que se unió al Cuerpo de Cazadores de Demonios después de que su hermana menor, Nezuko, fuera convertida en uno de esos entes. A medida que fortalece sus habilidades y estrecha los lazos con sus compañeros, Tanjiro ha enfrentado a poderosos demonios junto a Zenitsu Agatsuma e Inosuke Hashibira.

Con el líder del Cuerpo de Exterminio de Demonios (los espadachines de mayor rango) en peligro, Tanjiro y los Hashira acuden de inmediato al cuartel general, pero son arrastrados por Muzan hacia un misterioso abismo. Su destino es el Castillo Infinito, la fortaleza de los demonios. Allí dará comienzo el enfrentamiento final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas demoníacas.

El Arco del Castillo Infinito y Cuenta Regresiva al Amanecer son la última parte de la historia de Kimetsu no Yaiba, la cual quedó dividida para su versión animada en tres partes.

La Parte 2 del Castillo Infinito está en producción, pero el estudio Ufotable indicó que no saldrá en 2026, por lo que se espera su estreno para 2027. Todavía no hay una fecha confirmada para la tercera y última película de la saga, pero promete ser uno de los finales más épicos.

¿Dónde ver Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming?

Tras su exitoso paso por los cines durante su estreno en septiembre pasado, la película de Demon Slayer: Castillo Infinito, ya puede disfrutarse en japonés con subtítulos al español, así como con doblaje al español latinoamericano a través de Crunchyroll.

En la misma plataforma, puedes disfrutar del resto del anime de la historia creada por Koyoharu Gotouge, por lo que es la oportunidad ideal para disfrutar de la historia desde el inicio hasta uno de sus puntos cumbre.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito I se convirtió en un fenómeno internacional al recaudar 793.5 millones de dólares en la taquilla mundial, superando a su antecesora, Demon Slayer: Tren Infinito.

¡El Castillo Infinito te espera! 🏯



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