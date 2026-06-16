Por pasar partidos bajan 57 canales de streaming

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró que durante la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 se realizaron cuatro operativos para combatir la venta de piratería (camisetas y objetos relacionados al evento deportivo); además, se desplegaron 15 brigadas para disuadir la venta de mercancía ilegal en los alrededores del Estadio Ciudad de México y se suspendieron 57 señales de streaming o transmisiones; y que en los próximos partidos que se realizarán se intensificarán las acciones.

“Hemos realizado cuando menos cuatro operativos en áreas distintas a los estadios y el día del partido de México utilizamos 15 brigadas para disuadir la venta de mercancía ilegal alrededor del estadio. Eso se logró. Si uno ve alrededor del estadio no había venta de mercancía ilegal. Estuvimos muy pendientes trabajando con la FIFA en este tema y se suspendieron o se bloquearon 57 direcciones de streaming el día del partido”, indicó Vidal Llerenas Morales, director general del IMPI, en conferencia de prensa.

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El funcionario dijo que los operativos para bajar los streamings o transmisiones sólo son realizados a petición de la parte afectada y en México sólo es una empresa la cual tiene los derechos de transmisión y se trabaja para poder “bajar las señales en tiempo real, que no tienen que estar”.

Llerenas Morales añadió que en los otros estadios en donde habrá partidos de futbol se realizarán operativos para combatir la piratería, en especial de camisetas uno de los productos más fácil de vender y se realizarán visitas a petición de la FIFA y de algunas marcas deportivas.

“Vamos a implementar operativos en otros estadios. Y a continuar con este tema de ir a lugares en donde también a petición de parte nos están diciendo que están vendiendo camisetas, que están vendiendo cierto tipo de productos”, agregó el funcionario.

Del universo de mercancía pirata que se comercializa en México, hasta el 80 por ciento son camisetas, ya que, es el producto más fácil de vender y se ha trabajado conjuntamente con las marcas que tienen los derechos de propiedad intelectual para realizar operativos y disuadir la venta de este tipo de productos, indicó el directivo.

Asimismo, aseguró que, desde el 11 de junio a la fecha, el instituto ha realizado 50 verificaciones de retransmisión de partidos de futbol en establecimientos comerciales y los cuales han sido a petición de las partes (FIFA y Televisa), pero que no se realizarán operativos aleatorios en pequeños negocios como fondas y taquerías, sólo en giros que habitualmente tienen ese tipo de retransmisiones y que deben estar “al día en este tema”.

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Llerenas Morales acotó que el IMPI no tiene la facultad de clausurar lugares y que no se pretenden hacer verificaciones en negocios pequeños, “no vamos a ir a las fonditas, a las taquerías y a ese tipo de cosas. No queremos generar pánico… Por el propio mecanismo que estamos teniendo: a petición de parte, vamos a establecimientos que frecuentemente tienen este tipo de transmisiones y que tienen que estar al día en este tema”.

Reiteró que, el IMPI sólo acude a los establecimientos comerciales si la FIFA o la empresa que tiene los derechos de transmisión lo solicita, pero “lo que queremos transmitir no es pánico, vamos actuar de manera responsable, la idea es que disfrutemos el Mundial, que nadie se quede sin la posibilidad de verlo”.