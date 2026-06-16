Suministro de crudo, a meses de normalizarse

Después del posible acuerdo de paz, los precios del petróleo cerraron la sesión de ayer con caídas superiores a 4.0% y colocando al WTI en 81.31 dpb y el Brent en 83.63 dpb.

Los altos precios del petróleo y el gas, así como los problemas de suministro de energía, no se resolverán de la noche a la mañana, pese a un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán y abrir el estrecho de Ormuz, señalaron expertos en energía.

Probablemente pasarán meses antes que las empresas energéticas puedan reanudar sus operaciones hasta el punto de satisfacer la demanda mundial. Indicaron que el lento ritmo del proceso de transporte y refinación del crudo, y las dudas sobre la seguridad de viajar por el estrecho, hacen que el efecto no se vea de inmediato.

Buques cargados con crudo han quedado varados en el golfo Pérsico durante más de tres meses, sin poder transitar con seguridad por la vía marítima por la que, antes que comenzara la guerra, solía pasar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gasolina.

“Va a llevar tiempo para que la gente se sienta cómoda y para que exista la seguridad necesaria... en particular para tener personal en el lugar y reiniciar algunos de estos activos”, afirmó Daniel Evans, jefe global de investigación de combustibles y refinación en S&P Global Energy.

Aun así, los precios del petróleo bajaron a primera hora del lunes después que se anunciara el acuerdo. El crudo Brent, el estándar internacional, bajó 3.45 dólares, a 83.89 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos perdió 4.03 dólares, a 80.85 dólares por barril. Esos precios siguen estando muy por encima de los aproximadamente 70 dólares por barril a los que se cotizaba el petróleo antes que comenzara la guerra.

Daniel Evans explicó que, a medida que se reducen los precios, primero los barcos que han quedado varados tendrán que salir del estrecho, y luego deberán entrar nuevos petroleros para ser cargados.

“Para llevar un barco, hay que tener la confianza de que se cuenta con una ventana de seguridad lo suficientemente amplia como para hacerlo entrar, cargarlo y sacarlo”, agregó, al señalar que los petroleros se mueven lentamente. Se tardan meses en viajar desde el estrecho hasta países lejanos, entregar el crudo a una refinería para su procesamiento.

Además, algunos productores de Oriente Medio pausaron la extracción de petróleo (lo que se conoce como un “shut-in”) cuando se quedaron sin espacio de almacenamiento. Reiniciar esas operaciones puede ser un proceso lento.

Alan Gelder, vicepresidente senior de refinación, químicos y mercados petroleros en Wood Mackenzie, una firma de análisis, comentó que países como Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, donde existen oleoductos o rutas alternativas además del estrecho de Ormuz para entregar petróleo, podrían estar entre los más rápidos en reanudar la producción.

“Pero lugares como Irak podrían enfrentar muchas más dificultades porque han tenido un ‘shut-in’ mucho mayor, sus campos son más complicados... bien podría tomar alrededor de un año antes de que vuelvan”, sostuvo.

Indicó que la inversión en el sistema energético, cuyos resultados pueden tardar años en verse, se detuvo por completo tras el cierre del estrecho.

Daniel Sternoff, investigador senior del Center on Global Energy Policy de la Universidad de Columbia, señaló que los países que cerraron pozos no querrán reiniciar hasta saber que el estrecho es estable y que un alto el fuego se mantendrá por más de 30 o 60 días. “No sabemos qué significa ‘abierto”, subrayó.