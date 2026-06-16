Una mujer realiza compras en el mercado │ Sube Canasta Básica en junio, llega a $2,132

La Canasta Básica Alimentaria (CBA) tuvo un incremento promedio de 11.06 pesos en junio comparado con el mes anterior, lo que significa un aumento de 0.52 por ciento, ubicando el precio total de este conjunto de alimentos esenciales en dos mil 132.66 pesos, informó la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

De acuerdo con una encuesta realizada por el conglomerado de pequeños comerciantes en estados de toda la república, los productos que incentivaron el aumento de la CBA principalmente fueron la papa, que tuvo un aumento de 14.86 por ciento a tasa mensual, así como la naranja, con un alza de 8.04 por ciento; el aguacate, 6.17 por ciento; el pollo entero, 6.01 por ciento, y la pasta de dientes, 4.86 por ciento.

COMPARATIVA A ESCALA NACIONAL ı Foto: Especial

La última información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) da cuenta que la inflación general disminuyó en mayo, ubicándose en 3.94 por ciento, además de presentarse un crecimiento tanto de la industria automotriz como del envío de remesas, al mismo tiempo que la Junta de Gobierno del Banco de México hizo una reducción en la tasa de interés de 6.75 a 6.50 por ciento, “hay quienes advierten que la mejoría observada es coyuntural y que el problema inflacionario aún no está resuelto, pero la realidad que enfrentan los consumidores al momento de comprar alimentos sigue contando una historia diferente”, detalló la Anpec.

El Tip: A diferencia de la canasta básica gubernamental, conformada por 24 productos, el paquete alimentario que contempla la Anpec contabiliza 44 artículos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la asociación, refirió en un comunicado que las cifras macroeconómicas tienen nula influencia en la ciudadanía de a pie, que representa la base de consumidores que mueve a la economía nacional.

“Lo que realmente importa es el poder de compra, el poder adquisitivo; resolver una ecuación tan sencilla como compleja: hacer que el ingreso alcance para comprar los víveres y pagar los servicios del hogar”, indicó.

2,002 pesos, precio de la Canasta Básica en la CDMX

La Anpec apuntó que 15 millones de hogares se ven afectados por el alza en la CBA, ya que destinan 90 por ciento de sus ingresos a la adquisición de alimentos y al pago de servicios del hogar, mientras el 10 por ciento cubre el resto de pendientes.