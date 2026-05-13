‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ regresa a cines de México

Tras consolidarse como uno de los títulos más taquilleros y populares de 2025, el estudio Ufotable trae de vuelta a las salas mexicanas “Demon Slayer: Castillo Infinito”.

En esta ocasión, el reestreno llega con un atractivo especial, el formato ScreenX, diseñado para sumergir a los fans en el caos arquitectónico de la fortaleza de Muzan Kibutsuji mediante una proyección panorámica de tres pantallas.

A pesar de haber quedado cerca de la nominación a los Premios Oscar 2026, la cinta continúa siendo un fenómeno de culto que, ante la falta de estreno en plataformas de streaming, convierte este reestreno en la única oportunidad para revivir el arco final.

Fechas y Precios

El reestreno será limitado y exclusivo para salas con tecnología ScreenX. La temporada confirmada abarca del jueves 14 al jueves 21 de mayo de 2026, con los siguientes precios.

Entrada General ScreenX: $182 MXN

Niños y Tercera Edad: $144 MXN

Nota: Se aplica un cargo de $6 MXN por servicio en compras digitales (App, web o kioscos).

Aunque la preventa ya había comenzado, Cinépolis suspendió la compra de boletos temporalmente y sin aviso. Te sugerimos revisar constantemente la app oficial, pues hasta ahora no se ha confirmado que la película siga en cartelera después del 21 de mayo.

¿Qué es el formato ScreenX?

Es una tecnología de proyección que expande la imagen hacia las paredes laterales de la sala, logrando una visión de 270 grados. Es importante notar que las pantallas laterales no están activas durante toda la película; se encienden estratégicamente en las escenas de acción y paisajes para aumentar la sensación de inmensidad del Castillo Infinito.

Sedes confirmadas para el formato ScreenX

Debido a la infraestructura técnica requerida, solo cinco complejos de Cinépolis contarán con esta proyección en el país:

Cinépolis Parque Toreo (Edomex/CDMX)

Cinépolis Mitikah (CDMX)

Cinépolis Parque Las Antenas (CDMX)

Cinépolis VIP Samara (CDMX)

Cinépolis Plaza Morelia (Michoacán)

Revive la emoción de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito por primera vez y exclusivamente en ScreenX. Funciones del 14 al 21 de mayo, consulta salas seleccionadas en México pic.twitter.com/HDTMrI1hPQ — Cinépolis (@Cinepolis) May 13, 2026

¿De qué trata Demon Slayer: Castillo Infinito?

La película arranca en el Castillo Infinito, donde Nakime ha transportado a los cazadores para sus batallas definitivas. Allí, Tanjiro y Giyu se enfrentan a Akaza, mientras los Pilares combaten a Douma.

La trama destaca el heroico y emotivo sacrificio de Shinobu, la Pilar del Insecto, contra Muzan. Todo avanza hacia un final inevitable con Kokushibo, la Primera Luna Superior, esperando a los sobrevivientes más fuertes en los niveles superiores de la fortaleza.