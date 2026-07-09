Cajita Feliz de Spider-Man de McDonald’s: Precio, juguetes, y dónde conseguirla

La película Spider-Man: Brand New Day se estrenará en México el 29 de julio, y entre la espera del largometraje las y los fans de esta franquicia podrán comprar su Cajita Feliz en McDonald’.

Para promocionar la Cajita Feliz de Spiderman, McDonald’s lanzó un video en el que una niña adquiere los poderes de este superhéroe que es el favorito de muchos, y al terminar el video se muestran los juguetes que estarán disponibles.

La Cajita Feliz de Spider-Man: Un Nuevo Día de McDonald’s tiene diez mini mochilas de diferentes colores y diseños que se pueden utilizar como un llavero, ya que no son funcionales y no se pueden abrir.

Precio y dónde conseguir la Cajita Feliz de Spiderman

La Cajita Feliz de Spiderman ya está disponible en México desde el 7 de julio, por lo que esta puede ser adquirida en las sucursales que hay de McDonald’s en el país, o por medio de su aplicación móvil.

La Cajita Feliz puede tener varios costos, pues este corresponde al tipo de alimentos que quieres que incluya tu paquete junto a la mini mochila de Spider-Man: Un Nuevo Día.

Cajita Feliz con hamburguesa sin queso: El precio puede ir desde los 99 hasta los 119 pesos

Cajita Feliz con hamburguesa con queso: El precio puede ir desde los 115 pesos

Cajita Feliz con hamburhuesa, lechuga y tomate: El precio puede ir desde los 109 hasta los 129 pesos

Cajita Feliz con 4 piezas de nuggets: El precio puede ir desde los 115 hasta los 135 pesos

Algunos fanáticos de McDonald’s y de Spider-Man han compartido en los comentarios de las redes sociales de la franquicia que esperaban un lanzamiento más llamativo.

Los internautas compartieron los juguetes que incluye la Cajita Feliz en otros países, señalando que en esta ocasión el lanzamiento de México tiene un aspecto que no llenó las expectativas que tenían.

Spider-Man: Un Nuevo Día es una película dirigida por Destin Daniel Crettón, que tendrá de nueva cuenta como protagonistas a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tilman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

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