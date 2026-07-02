VIDEO | Hombre captura a cuatro presuntos ladrones y los disfraza de ratones en Indonesia

Un hombre en Indonesia capturó a cuatro personas señaladas como presuntos responsables de cometer robos en su vivienda y decidió exhibirlas de una forma poco convencional: las disfrazó de ratones antes de entregarlas a las autoridades.

De acuerdo con la versión difundida por medios locales, el propietario aseguró que durante varios meses había sido víctima de robos en su domicilio. Ante esta situación, organizó una estrategia con apoyo de vecinos para sorprender a quienes presuntamente ingresaban de manera ilegal a su casa.

Cuando los sospechosos llegaron al inmueble, el grupo logró retenerlos y posteriormente los inmovilizó. Como una forma de escarmiento, el dueño de la vivienda les colocó disfraces de ratón, una imagen que rápidamente llamó la atención por el simbolismo con el que suele asociarse a quienes cometen robos.

🤣🛑🥳 POR RATAS, QUE ME ENCINTAN A ESTOS LADRONES, ASÍ ACABARON ⚠️🛑⚠️ Un hombre en Indonesia decidió actuar por su cuenta luego de denunciar una serie de robos sin recibir una respuesta efectiva de las autoridades. pic.twitter.com/H1fgb0Go2f — Reporte Nacional (@NacionalReporte) July 3, 2026

¿Por qué disfrazó de ratones a los presuntos ladrones?

Según la información difundida en redes, el propietario explicó que tomó la decisión después de sufrir robos de manera constante y considerar que las denuncias no habían dado resultados.

Tras capturar a los cuatro hombres con ayuda de habitantes de la zona, decidió vestirlos con trajes de ratón para exhibirlos públicamente antes de que fueran puestos a disposición de las autoridades.

Hasta ahora no se ha difundido un informe oficial que confirme de manera independiente todos los detalles del incidente, por lo que las circunstancias del caso se conocen principalmente por la versión compartida por medios locales y el material que circula en redes sociales.

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MSL