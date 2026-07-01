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¿Qué es el nombre de usuario en WhatsApp y cómo ponerlo?

Los usuarios ya pueden apartar su nombre de usuario; es una nueva medida de privacidad

Nombre de usuario en WhatsApp
Nombre de usuario en WhatsApp Foto: Especial La Razón
Por:
Yosselin Pérez

En días recientes se ha viralizado en redes sociales el nombre de usuario en WhatsApp, pues recientemente en la aplicación las personas pueden elegir un nombre para no mostrar su número de teléfono.

El pasado 29 de junio WhatsApp anunció que los números telefónicos son personales, por lo que añadieron una nueva opción en la aplicación para aquellos que quieran comunicarse con más privacidad.

La aplicación informó que los usuarios pueden comenzar a apartar su nombre de usuario desde el pasado lunes, con la finalidad de poder tenerlo antes de que se lance la función de manera oficial, y así evitar que alguien más tenga el nombre que quieres utilizar.

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¿Cómo poner el nombre de usuario en WhatsApp?

Elegir un nombre en la aplicación es totalmente opcional, y para poder elegir tu nombre de usuario en WhatsApp debes contar con la versión más reciente de la aplicación.

Para apartar el nombre de usuario en WhatsAp únicamente debes seguir los siguientes pasos:

  • Abre WhatsApp
  • Ve al apartado Ajustes que se encuentra en la barra inferior de la aplicación
  • Da click en la opción Cuenta
  • Selecciona la opción Nombre de usuario
  • Da clic en Crear nombre de usuario y escribe el nombre que quieres utilizar
Nombre de usuario de WhatsApp
Nombre de usuario de WhatsApp ı Foto: Captura de pantalla

Además de elegir un nuevo nombre de usuario, también puedes utilizar el nombre de usuario que utilizas en Instagram o Facebook dando clic en esas opciones para que se vincule tu perfil con WhatsApp, pero tu número telefónico no se mostrará públicamente.

Con esta medida se puede reducir la suplantación de identidad y tener un respaldo con el nombre de usuario; además, después se puede desvincular la cuenta de redes sociales de WhatsApp.

WhatsApp precisó que cuando se puedan utilizar estos nombres para enviar mensajes y existan nombres de usuarios similares, la aplicación informará el país de origen del mensaje y una advertencia para el primer contacto.

Nombre de usuario de WhatsApp
Nombre de usuario de WhatsApp ı Foto: Captura de pantalla

Para aquellos que quieran aún más privacidad, WhatsApp habilitará una capa adicional de protección por medio de una clave de nombre de usuario, con la finalidad de evitar contactos indeseados.

Los nombres de usuario de personas famosas están reservados por la aplicación, por lo que únicamente los dueños legítimos de estos podrán utilizarlos pues únicamente los pueden reclamar los propietarios legítimos.

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