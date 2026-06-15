Alerta Iglesia por fake news con impacto político-social

Adulto mayor mientras usa su teléfono, el pasado 28 de enero en Toluca, Edomex.

EL SEMANARIO Desde la Fe alertó sobre el impacto político y social de contenidos falsos en redes sociales. Señaló que rumores, noticias falsas y mensajes virales pueden profundizar la desconfianza pública.

La iglesia señaló que la velocidad con la que circula la información ha creado un entorno donde la popularidad puede confundirse con autoridad.

Advirtió que un audio, una imagen o un video fuera de contexto pueden dañar reputaciones, provocar miedo o impulsar campañas de odio.

El editorial llamó a recuperar el discernimiento antes de compartir contenidos. Además, planteó que no basta con denunciar la mentira en el espacio digital si los usuarios también difunden ataques, burlas, rumores o mensajes que deshumanizan hacia otras personas.

La Iglesia sostuvo que el país atraviesa un ambiente marcado por la violencia, polarización y desconfianza, condiciones que pueden convertir a las redes en herramientas para acercarse a la verdad o en mecanismos que refuerzan burbujas ideológicas.

99 millones de usuarios de redes sociales hay en México

Para la Iglesia, el problema está en la existencia de noticias falsas y en la disposición de los usuarios a creer aquello que confirma sus propias posturas. Señaló que las personas ya no comparten lo que saben cierto, sino lo que coincide con sus prejuicios.

La publicación llamó a revisar cada mensaje antes de difundirlo y a preguntarse si su contenido es verdadero, justo, útil y respetuoso de la dignidad humana. Con esto apuntan a una responsabilidad individual frente a un entorno digital donde la viralidad puede pesar más que la verificación.