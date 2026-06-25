Asteroide 1997 NC1 ¿Cuándo pasará por la Tierra? ¿Tiene riesgo de impacto?

El asteroide 1997 NC1 es un cuerpo rocoso de aproximadamente 750 y mil 650 metros que pasará por la Tierra a una velocidad de 8.9 kilómetros por segundo y podrá ser observado con binoculares y telescopios.

El sistema de seguimiento de asteroides cercanos a la Tierra que se encuentra ubicado en Haleakala, Hawái fue el que descubrió el asteroide 1997 NC1 el 5 de julio de 1997, y hasta el momento se desconoce su periodo de rotación.

Se estima que el asteroide 1997 NC1 pasará cerca de la Tierra este 27 de junio alrededor de las 05:14 horas, y se encontrará a aproximadamente 6,8 distancias lunares del planeta terrestre, por lo que no representa un riesgo de impacto.

Este asteroide podrá ser visto con telescopios debido a que alcanzará una magnitud de 10, lo que brinda una oportunidad para que se puedan obtener las curvas de luz, la espectroscopia infrarroja y la radiometría, dejando de lado varias incertidumbres que persisten sobre este cuerpo.

L’asteroide (152637) 1997 NC1 passerà in tutta sicurezza vicino alla Terra il 27 giugno 2026 alle 11:14 UTC .@esaoperations pic.twitter.com/y2veKlTja4 — ESA_Italia (@ESA_Italia) June 24, 2026

Aunque el asteroide 1997 NC1 no representa un riesgo de impacto con la Tierra, la distancia de sobrevuelo de este es inusualmente cercana para un objeto con ese tamaño, pues desde el 2022 no había ocurrido un fenómeno como este.

Además de este 2026, se espera que para el 2133 el asteroide 1997 NC1 vuelva a pasar por la Tierra, por lo que incluso el Centro de Planetas Menores lo ha designado como un asteroide potencialmente peligroso.

La visibilidad de este asteroide dependerá de las condiciones climáticas y de la Luna, pues si esta se encuentra muy brillante podría disminuir la posibilidad de ver este asteroide con facilidad cuando se encuentre cerca de la Tierra.

'Here it is a new picture of the potentially hazardous asteroid (152637) 1997 NC1, while it is getting closer, ready for its spectacular and safe flyby, next June 27.'https://t.co/5HAkDbuRTS pic.twitter.com/p3E77ZqcWK — Dr Can Erimtan (@TheErimtanAngle) June 14, 2026

¿Qué es un asteroide potencialmente peligroso?

Un asteroide potencialmente peligroso (PHA, por sus siglas en inglés) son objetos que pueden tener acercamientos peligrosos para la Tierra, y estos son definidos en función de los parámetros que podrían determinan si son un peligro o no.

Los PHA tienen una distancia mínima de intersección orbital con la Tierra de 0,05 o menos y una magnitud absoluta, de acuerdo con Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA.

Estos objetos pueden representar un riesgo en caso de que atraviesen la atmósfera terrestre sin desintegrarse, pues estos podrían causar muchos daños al caer en cualquier zona, pero serían aún más peligrosos al caer en un lugar con mucha población.

I found out at the last minute that an 11th-magnitude asteroid, 1997 NC1, was going to pass by us over the next few nights. I quickly set up the SeeStar S30 Pro and took a few shots of its position in the sky in Lyra. ⬇️ pic.twitter.com/16IFL7GGcI — Dave Eagle 🔭 Keep Looking Up. (@Dave_StarGeezer) June 25, 2026

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