99942 Apophis: ¿De qué tamaño es este inmenso asteroide conocido como ‘Dios del Caos’?

Un Objeto Cercano a la Tierra (NEO por sus siglas en inglés) se ha ido acercando al planeta terrestre desde su descubrimiento realizado en 2004, por lo que se estima que en unos años se encuentre más cerca.

Los expertos estiman que para el año 2029 Apophis se acerque a la Tierra sin riesgo de impacto, pero sí se encontrará más cerca del planeta que los satélites de comunicaciones geoestacionarios.

Apophis o Apofis fue descubierto el 19 de junio del 2004 en el Observatorio Nacional Kitt Peak ubicado en Arizona, Estados Unidos por Roy Tucker, David Tholen y Fabrizio Bernardi.

Es conocido como Dios del Caos debido al origen de su nombre, que hace referencia a la deidad egipcia que intenta devorar al Sol.

Apofis encarnaba el caos, la oscuridad y la destrucción ı Foto: Especial

¿De qué tamaño es 99942 Apophis?

De acuerdo con The Planetary Society el eje más largo de Apophis mide aproximadamente lo equivalente a cinco campos de fútbol, lo que incluso lo hace más alto que el edificio Empire State.

Se estima dicho eje mide mil 500 pies o 450 metros; sin embargo, debido a que este es demasiado pequeño para que su forma y tamaño puedan ser determinados con las imágenes de radas, esto es solo un aproximado.

El eje más corto de este asteroide mide aproximadamente 170 metros, y se estima que tiene una forma similar a la de un huevo o bilobulado, tal como el mundo Arrokoth que fue sobrevolado por la sonda New Horizons de la NASA en 2019.

Asteroide Apophis ı Foto: Especial

La sociedad planetaria también señala que un sobrevuelo realizado en 2021 descartó que el asteroide Apophis se impacte sobre la Tierra en al menos 100 años, por lo que entre 2029 y 2036 este objeto únicamente pasará por el planeta.

Se tiene previsto que el viernes 13 de abril del 2029 el asteroide 99942 pase a unos 30 mil 600 kilómetros sobre la Tierra, mientras que el 30 de marzo del 2036 se estima que se encuentre a unos 8,4 millones de kilómetros.

Las personas que se encuentren en Europa, África y Asia occidental podrán apreciar el paso del asteroide Apofis en 2029, y este se desplazará rápidamente por el cielo, lo que le otorgará una apariencia similar a una estrella brillante.

En caso de que este asteroide se impactara contra la Tierra, esto provocaría una destrucción de manera general en un radio bastante amplio alrededor del punto de impacto, pues liberaría energía estimada a más de mil megatones de TNT.

Asteroide Apophis ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.