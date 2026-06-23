Ataque a padrón telefónico expone 45 mil registros

Usuaria de tecnología telefónica y digital en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, en imagen de archivo.

DATOS de 45 mil 804 usuarios de telefonía móvil quedaron expuestos en la recta final del registro obligatorio de líneas celulares, a ocho días del plazo fijado para asociar la totalidad de cada número con una identidad. La base de datos atribuida al grupo de ciberdelincuencia Mago Peak incluye nombres, teléfonos y Registro Federal de Contribuyente (RFC) de los usuarios.

El caso apareció antes del cierre del trámite nacional, previsto para el 30 de junio. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los lineamientos para identificar líneas móviles y recordó que los números sin vinculación enfrentarán suspensión.

El Dato: RENAUT, un registro de líneas celulares con usuarios de 2009, fue derogado tras su venta clandestina en 2011.

Mago Peak no apuntó sólo a una compañía telefónica, en los listados aparecen líneas de distintas operadoras, aunque los reportes identificaron mayor presencia de números ligados a AT&T y de usuarios de Chiapas. Esa composición abrió otra ruta de revisión, centrada en terceros que manejan información para campañas comerciales, atención a clientes o encuestas.

Por el tipo de información expuesta, los reportes alertaron sobre riesgo de fraude y suplantación de identidad. Nombre, teléfono y RFC permiten construir mensajes, llamadas falsas o trámites engañosos, justo en un periodo en el que millones de usuarios buscan evitar la suspensión.

140 millones de líneas debían ser registradas en junio

El nombre de los hackers ya había aparecido en otro incidente vinculado con una plataforma del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Con ese antecedente, la nueva filtración volvió a colocar bajo presión a las bases de datos personales.

México suma, al menos, otros dos antecedentes públicos de exposición de datos ligados a registros telefónicos. El primero ocurrió con el fallido RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil), cuya base terminó en el mercado negro. El segundo apareció en enero de este año, cuando el arranque del nuevo padrón exhibió fallas en plataformas de operadores.

Cifras de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) refieren que, hasta el 13 de mayo, había 48 millones de líneas celulares registradas. El organismo mantiene vigente el plazo para completar el proceso, en medio de cuestionamientos y advertencias que se habrían emitido sobre el resguardo de la información.