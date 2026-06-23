Campos vincula el caso Rocha con T-MEC

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, pidió al Gobierno federal actuar contra el mandatario estatal con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al advertir que no se puede comprometer el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por la protección de figuras políticas señaladas.

Por segundo día consecutivo, la mandataria respondió ante medio locales a críticas de integrantes morenistas: “Defienden lo indefendible”, dijo, al sostener que sus adversarios evaden el tema central sobre los funcionarios acusados por EU.

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Su mensaje apuntó al impacto que, según ella, puede tener el caso en la negociación con Washington. “No podemos permitir que se ponga en riesgo nuestro rumbo ni los acuerdos comerciales clave por proteger a unos cuantos”, expresó en referencia al tratado que vincula a México con sus dos principales socios en la región.

Además, aseguró que, si el Gobierno federal actuara contra Rocha Moya y otros funcionarios aludidos por autoridades estadounidenses, no habría peligro de “perder, eliminar, minimizar o mal negociar” el acuerdo comercial. También mencionó una posible acción militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.

El Dato: El senador Javier Corral acusó a la gobernadora Maru Campos de desempeñar “el penoso papel” de “títere de los peores intereses nacionales y extranjeros contra México”.

Ante señalamientos sobre su postura, la gobernadora insistió en que la discusión no puede quedar reducida a descalificaciones. “Quien no tiene argumentos se dedica a insultar”, afirmó, tras acusar a sus críticos de hablar de su desempeño en Chihuahua y no de la situación del exmandatario sinaloense.

La panista también acusó al Estado de aprovechar el Mundial de futbol para desviar la atención de los problemas con el país vecino, en particular las advertencias relacionadas con la frontera, el comercio y la seguridad. De acuerdo con su versión, la agenda deportiva impide dimensionar el alcance político de esos asuntos.

También sostuvo que Chihuahua enfrenta recortes en participaciones federales, con efecto en obras y otros rubros estatales. Ese señalamiento abrió otro frente en la disputa con la administración de Claudia Sheinbaum, en un momento marcado por presión externa, tensión partidista y el debate sobre el costo político de proteger a cuadros propios.

Para Campos Galván, el fondo del conflicto está fuera de la arena local. La panista planteó que el país no debe sacrificar su relación económica con Norteamérica ni abrir espacio a decisiones externas por respaldos partidistas.