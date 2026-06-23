Becan a 12.8 millones de estudiantes

EL GOBIERNO federal destacó que, a la fecha, 12 millones 876 mil 579 estudiantes en México han recibido el pago de las distintas modalidades de las Becas para el Bienestar, a través de una inversión de 23 mil 620 millones 678 mil 600 pesos.

En cuanto a la beca Rita Cetina, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que la inversión ha sido de 13 mil 116 millones 983 mil 100 pesos, beneficia a ocho millones 216 mil 801 estudiantes de educación básica: 176 mil 362 de preescolar, dos millones 793 mil 193 de primaria y cinco millones 247 mil 246 de secundaria.

De la Beca Universal Benito Juárez para educación media superior son siete mil 943 millones 419 mil 300 pesos para cuatro millones 180 mil 747. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior tiene una inversión anual de dos mil 560 millones 276 mil 200 para 479 mil 031 beneficiarios, mientras que con la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra ha significado una inversión de 106 millones 255 mil 600 para 55 mil 924 estudiantes.

Con relación a la beca de apoyo para uniformes y útiles Rita Cetina aseguró que se han entregado 2.1 millones de tarjetas de una meta de cinco millones, lo que representa un avance del 42 por ciento. Además, señaló que en agosto próximo iniciarán los pagos de dos mil quinientos pesos anuales para este beneficio.

El coordinador exhortó a los padres de familia a estar atentos a las convocatorias para la entrega de tarjetas. Además, precisó que, a partir de este lunes, comenzó el pago para los beneficiarios de las becas de Media Superior y Superior, cuya primera letra de su apellido es M, y en septiembre se abrirá nuevamente la convocatoria para todas las becas.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que estos programas abonan a los objetivos de garantizar igualdad y mejora en las condiciones educativas de las y los estudiantes.

“Impulsamos que las niñas y los niños estudien, salgan adelante, pero es importante que todos lleguen parejos a la escuela, que busquemos la manera de disminuir desigualdades cuando entren a la escuela; si eso hacemos, más niños van a tener mejor calificación —además, la calificación siempre es subjetiva—, van a tener mayor rendimiento en el salón, en las clases. Entonces nosotros nos vamos más por las becas universales en la medida que el presupuesto lo permita, pero es mejor que todos lleguen con un apoyo, para útiles, uniformes y lo que requieran las mamás y los papás para sus hijos, a que solamente sea para algunos”, declaró.