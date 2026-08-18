PRI lleva al INE a diputado que se enfrentó con Arturo Ávila

El diputado priista Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, quien la semana pasada protagonizó una confrontación verbal y física con el morenista Arturo Ávila en el Senado, fue acreditado como consejero propietario del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El nombramiento fue comunicado durante una sesión de este martes del Consejo General del INE, a partir de un oficio fechado el 31 de julio de 2026 y suscrito por la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Guadalupe Guerrero Esquivel.

De acuerdo con la comunicación presentada ante el órgano electoral, Gutiérrez Mancilla quedó acreditado como consejero propietario del Poder Legislativo del PRI, mientras que la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara fue designada como consejera suplente en esa misma representación.

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Tras su altercado la semana pasada en el @senadomexicano con @arturoavila_mx, hoy Carlos Gutiérrez Mancilla @GPDiputadosPRI luce “muy platicador” durante la sesión de este martes en el @INEMexico pic.twitter.com/dTRRoILJ34 — Carlos Guzmán Martín (@asiesguzmanm) August 18, 2026

Durante la sesión, ambos legisladores rindieron protesta ante el Consejo General. Al tomarles protesta, se les pidió comprometerse a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes electorales.

“Confío que en el desempeño de esta importante encomienda, ustedes se apegarán a los principios rectores de la función electoral y contribuirán al fortalecimiento y consolidación del sistema democrático en nuestro país”, señaló el INE al darles la bienvenida.

El nuevo encargo ante el INE ocurre días después de que Gutiérrez Mancilla protagonizara un altercado con el diputado de Morena Arturo Ávila en el patio central del Senado, el pasado miércoles.

El enfrentamiento se produjo después de que el priista reclamara a Ávila por las críticas dirigidas contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. El intercambio escaló a insultos, empujones y jaloneos.

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MSL